Fruit Timing: పండ్లు ఈ సమయాల్లో తింటేనే బరువు తగ్గేందుకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయట..!
Mid-Morning Snack ఉదయం 10 నుంచి 11 గంటల మధ్య పండ్లు తింటే అనవసరమైన ఆకలి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
Before Workout వ్యాయామానికి 30 నుంచి 60 నిమిషాల ముందు అరటి, యాపిల్ వంటి పండ్లు తీసుకుంటే శక్తి అందుతుంది.
Avoid Heavy Night Intake రాత్రి ఆలస్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో పండ్లు తినడం అందరికీ అనుకూలం కాకపోవచ్చు. వ్యక్తిగత జీర్ణక్రియను బట్టి మారుతుంది.
Eat Whole Fruits జ్యూస్ కంటే పండ్లను నేరుగా తినడం మంచిది. ఫైబర్ కూడా పూర్తిగా లభిస్తుంది.
Portion Matters పండ్లు ఆరోగ్యకరమైనవే అయినా పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం ముఖ్యం.
Balanced Diet పండ్లతో పాటు ప్రోటీన్, ఫైబర్, వ్యాయామం కలిపి పాటిస్తేనే బరువు తగ్గే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. బరువు తగ్గేందుకు మొత్తం ఆహారపు అలవాట్లు, వ్యాయామం కూడా కీలకం.
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