Fruit Timing: పండ్లు ఈ సమయాల్లో తింటేనే బరువు తగ్గేందుకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయట..!

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Mid-Morning Snack ఉదయం 10 నుంచి 11 గంటల మధ్య పండ్లు తింటే అనవసరమైన ఆకలి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Before Workout వ్యాయామానికి 30 నుంచి 60 నిమిషాల ముందు అరటి, యాపిల్ వంటి పండ్లు తీసుకుంటే శక్తి అందుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Avoid Heavy Night Intake రాత్రి ఆలస్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో పండ్లు తినడం అందరికీ అనుకూలం కాకపోవచ్చు. వ్యక్తిగత జీర్ణక్రియను బట్టి మారుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Eat Whole Fruits జ్యూస్ కంటే పండ్లను నేరుగా తినడం మంచిది. ఫైబర్ కూడా పూర్తిగా లభిస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Portion Matters పండ్లు ఆరోగ్యకరమైనవే అయినా పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం ముఖ్యం.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Balanced Diet పండ్లతో పాటు ప్రోటీన్, ఫైబర్, వ్యాయామం కలిపి పాటిస్తేనే బరువు తగ్గే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. బరువు తగ్గేందుకు మొత్తం ఆహారపు అలవాట్లు, వ్యాయామం కూడా కీలకం.

Published by: Vishnupriya | Jul 17, 2026

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