Nutrition Care

జుట్టు తెల్లబడకుండా ఉండాలంటే పోషకాహారం చాలా అవసరం. ఐరన్, విటమిన్ B12 ఉన్న ఆహారం తప్పకుండా తీసుకోవాలి.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Oil Massage

వారానికి రెండు మూడు సార్లు తలకు నూనె మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే రక్తప్రసరణ పెరిగి జుట్టు నల్లగా ఉంటుంది.

Stress Control

ఎక్కువ టెన్షన్ వల్ల జుట్టు త్వరగా తెల్లబడుతుంది. ధ్యానం లేదా యోగా అలవాటు చేసుకోవాలి.

Natural Wash

బలమైన కెమికల్స్ ఉన్న షాంపూలు దూరం పెట్టాలి. సహజమైన హెయిర్ క్లీనర్లు వాడితే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Sun Protection

ఎక్కువ ఎండలో తల కప్పకుండా తిరగకూడదు. సూర్య కిరణాలు జుట్టు రంగును దెబ్బతీస్తాయి.

Sleep Routine

సరైన నిద్ర జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. రోజూ కనీసం 7 గంటలు నిద్రపోవాలి.

Daily Care

ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే జుట్టు తెల్లబడడం ఆలస్యమవుతుంది. సహజ నల్లదనం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది.

