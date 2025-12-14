జుట్టు తెల్లబడకుండా ఉండాలంటే పోషకాహారం చాలా అవసరం. ఐరన్, విటమిన్ B12 ఉన్న ఆహారం తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
వారానికి రెండు మూడు సార్లు తలకు నూనె మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే రక్తప్రసరణ పెరిగి జుట్టు నల్లగా ఉంటుంది.
ఎక్కువ టెన్షన్ వల్ల జుట్టు త్వరగా తెల్లబడుతుంది. ధ్యానం లేదా యోగా అలవాటు చేసుకోవాలి.
బలమైన కెమికల్స్ ఉన్న షాంపూలు దూరం పెట్టాలి. సహజమైన హెయిర్ క్లీనర్లు వాడితే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఎక్కువ ఎండలో తల కప్పకుండా తిరగకూడదు. సూర్య కిరణాలు జుట్టు రంగును దెబ్బతీస్తాయి.
సరైన నిద్ర జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. రోజూ కనీసం 7 గంటలు నిద్రపోవాలి.
ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే జుట్టు తెల్లబడడం ఆలస్యమవుతుంది. సహజ నల్లదనం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది.