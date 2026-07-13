Thigh Fat Loss: తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే... ఈ అలవాట్లు పాటించండి..!
Brisk Walking రోజూ 40-45 నిమిషాలు వేగంగా నడవడం క్యాలరీలు ఖర్చు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది.
Eat More Protein ప్రోటీన్ అధికంగా ఉన్న ఆహారం కండరాలను కాపాడుతుంది.
Avoid Sugary Foods చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తగ్గించడం మంచిది.
Drink Enough Water తగినంత నీరు తాగడం ఆరోగ్యకరమైన బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది.
Stay Consistent వ్యాయామం, డైట్ను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
Realistic Goal 14 రోజుల్లో అద్భుత మార్పుల కంటే, క్రమంగా తగ్గడం ఆరోగ్యకరమైన మార్గం.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఫిట్నెస్ కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.
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