Thigh Fat Loss: తొడల కొవ్వు తగ్గాలంటే... ఈ అలవాట్లు పాటించండి..!

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Brisk Walking రోజూ 40-45 నిమిషాలు వేగంగా నడవడం క్యాలరీలు ఖర్చు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Eat More Protein ప్రోటీన్ అధికంగా ఉన్న ఆహారం కండరాలను కాపాడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Avoid Sugary Foods చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తగ్గించడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Drink Enough Water తగినంత నీరు తాగడం ఆరోగ్యకరమైన బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Stay Consistent వ్యాయామం, డైట్‌ను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Realistic Goal 14 రోజుల్లో అద్భుత మార్పుల కంటే, క్రమంగా తగ్గడం ఆరోగ్యకరమైన మార్గం.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఫిట్‌నెస్ కోసం నిపుణులను సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Jul 13, 2026

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