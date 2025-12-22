చలికాలంలో జుట్టు త్వరగా పొడిబారుతుంది. అందుకే బాగా రఫ్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్యాక్ జుట్టులో తేమను నిల్వ చేస్తుంది.
పెరుగు, కొబ్బరి నూనె, తేనె కలిపితే మంచి హెయిర్ ప్యాక్ అవుతుంది. ఈ మూడు కూడా.. జుట్టును మృదువుగా చేస్తాయి.
ఈ ప్యాక్ వాడితే జుట్టు ఎండిపోయేలాగా అవ్వడం తగ్గుతుంది. రఫ్నెస్ క్రమంగా తగ్గుతుంది.
తల చర్మానికి పోషణ అందుతుంది. దురద, పొడి చర్మం సమస్యలు తగ్గుతాయి.
జుట్టు సహజంగా మెరుస్తుంది. డ్రై లుక్ పోయి హెల్తీగా కనిపిస్తుంది.
వారానికి రెండు సార్లు వాడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. చలికాలం అంతా జుట్టు సాఫ్ట్గా ఉంటుంది.
కొన్ని వాడకాలలోనే తేడా కనిపిస్తుంది. జుట్టు చేతిలోకి తీసుకుంటే మృదువుగా అనిపిస్తుంది.