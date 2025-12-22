Moisture Lock

చలికాలంలో జుట్టు త్వరగా పొడిబారుతుంది. అందుకే బాగా రఫ్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ప్యాక్ జుట్టులో తేమను నిల్వ చేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 22,2025
Natural Mix

పెరుగు, కొబ్బరి నూనె, తేనె కలిపితే మంచి హెయిర్ ప్యాక్ అవుతుంది. ఈ మూడు కూడా.. జుట్టును మృదువుగా చేస్తాయి.

Frizz Control

ఈ ప్యాక్ వాడితే జుట్టు ఎండిపోయేలాగా అవ్వడం తగ్గుతుంది. రఫ్‌నెస్ క్రమంగా తగ్గుతుంది.

Scalp Nourish

తల చర్మానికి పోషణ అందుతుంది. దురద, పొడి చర్మం సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Shine Boost

జుట్టు సహజంగా మెరుస్తుంది. డ్రై లుక్ పోయి హెల్తీగా కనిపిస్తుంది.

Weekly Care

వారానికి రెండు సార్లు వాడితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. చలికాలం అంతా జుట్టు సాఫ్ట్‌గా ఉంటుంది.

Visible Change

కొన్ని వాడకాలలోనే తేడా కనిపిస్తుంది. జుట్టు చేతిలోకి తీసుకుంటే మృదువుగా అనిపిస్తుంది.

