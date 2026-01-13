Drinks: చలికాలం ఈ డ్రింక్ తాగితే.. మెత్తని మృదువైన చర్మం..

Renuka Godugu
Jan 13,2026
';

ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీటితో నిమ్మరసం తాగండి

 ';

ఇది చర్మానికి హైడ్రేషన్‌తోపాటు కడుపులో విషపదార్థాలను బయటకు పంపిస్తుంది

 ';

రోజూ నానబెట్టిన ఐదు బాదం తినండి

 ';

ఇవి చర్మానికి మంచి పోషణ ఇస్తాయి వీటిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి

 ';

ఉదయం ఉసిరి రసం తాగితే చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది

 ';

అదేవిధంగా చిటికెడు పసుపు కలిపిన నీటిని తాగినా మంట సమస్య తగ్గుతుంది

 ';

కొబ్బరినీరు తాగితే ఇందులో ఖనిజాలు చర్మానికి మేలు కానీ చలికాలం మితంగా తీసుకోండి

 ';

Winter Morning Drinks: చలికాలం ఆరోగ్యంతోపాటు చర్మంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. ఈ కాలంలో మన చర్మం పొడిబారిపోతుంది. మనం తీసుకునే ఫుడ్స్‌ కూడా చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయి. చల్లని వాతావరణంలో మంచి హైడ్రేషన్‌తోపాటు మెరిసే ముఖం పొందాలంటే ఈ డ్రింక్‌ తాగండి.

 ';

