Drinks: చలికాలం ఈ డ్రింక్ తాగితే.. మెత్తని మృదువైన చర్మం..
Renuka Godugu
Jan 13,2026
ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీటితో నిమ్మరసం తాగండి
ఇది చర్మానికి హైడ్రేషన్తోపాటు కడుపులో విషపదార్థాలను బయటకు పంపిస్తుంది
రోజూ నానబెట్టిన ఐదు బాదం తినండి
ఇవి చర్మానికి మంచి పోషణ ఇస్తాయి వీటిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి
ఉదయం ఉసిరి రసం తాగితే చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది
అదేవిధంగా చిటికెడు పసుపు కలిపిన నీటిని తాగినా మంట సమస్య తగ్గుతుంది
కొబ్బరినీరు తాగితే ఇందులో ఖనిజాలు చర్మానికి మేలు కానీ చలికాలం మితంగా తీసుకోండి
Winter Morning Drinks: చలికాలం ఆరోగ్యంతోపాటు చర్మంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. ఈ కాలంలో మన చర్మం పొడిబారిపోతుంది. మనం తీసుకునే ఫుడ్స్ కూడా చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయి. చల్లని వాతావరణంలో మంచి హైడ్రేషన్తోపాటు మెరిసే ముఖం పొందాలంటే ఈ డ్రింక్ తాగండి.