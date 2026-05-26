Betel Leaf Benefits: డైలీ పరగడుపున రెండు తమలపాకులు తింటే.. వారంలో ఈ సమస్యలు మటాష్..!
తమల పాకుల్ని రోజు ఉదయం తింటే బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు అస్సలు ఉండదు.
చాలా మంది విందు భోజనం లేదా వేడుకల్లో తప్పనిసరి తమలపాకుల్ని తింటారు.
తమలపాకుల్ని తినడం వల్ల పొత్తి కడుపులో నొప్పి వంటివి దూరమౌతాయి.
ఒత్తిడి, పీరియడ్స్ సమయంలో బ్లీడింగ్ ను తగ్గించే గుణాలు దీనిలో ఉంటాయి.
తమల పాకులు తినడం వల్ల జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
నడుము నొప్పి, చర్మసమస్యలు మొదలైనవి పూర్తిగా దూరమౌతాయి.
కంటి నిండా నిద్ర పట్టడంలో కూడా తమలపాకుల ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
జుట్టు పొడవుగా పెరగడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యల్ని తమలపాకుల్లో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
VIEW ALL
Read Next Story