తమలపాకులో మనశరీరంకు కావాల్సిన మేలు చేసే గుణాలు చాలా ఉంటాయి.
తమలపాకు ఆకుల్ని డైలీ రాత్రి తింటే.. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కు ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది.
తమలపాకుల్ని తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి క్రమంగా పెరిగిపోతుంది.
పీరియడ్స్ సమయంలో ఒత్తిడి, బ్లీడింగ్ సమస్యల్ని ఇది దూరం చేస్తుంది.
కడుపు నొప్పి, వాంతులు వంటి సమస్యల్ని తమలపాకుల్లో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
తమల పాకులు తింటే జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
జుట్టు రాలే సమస్యలు ఉన్న వారు డైలీ రాత్రి తమల పాకుల్ని నీళ్లను వేసి ఉదయం దాన్ని తాగాలి.
తమల పాకును రాత్రి పూట రెండు తింటే వారిలో చర్మసమస్యలు ఉండవు.
అందుకే చాలా మంది వీటిని తప్పనిసరిగా తినడం వంటిది చేస్తుంటారు.