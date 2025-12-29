Betel Leaf Benefits

తమలపాకు మనకు చాలా తక్కువ ధరకే లభించే ఆరోగ్యకరమైన ఆకు. ఇది శరీరానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

Vishnupriya
Dec 29,2025
Digestion Support

తమలపాకు నమిలితే జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది. కడుపులో గ్యాస్..ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

Respiratory Health

దగ్గు..జలుబు ఉన్నప్పుడు తమలపాకు ఉపయోగకరం. శ్వాసకోశ సమస్యలు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

Oral Care

నోట్లో దుర్వాసన తగ్గించడానికి తమలపాకు మంచిది. పళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Immunity Boost

తమలపాకులో ఉండే గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. చిన్న ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయి.

Pain Relief

తలనొప్పి లేదా శరీర నొప్పులప్పుడు తమలపాకు ఉపశమనం ఇస్తుంది. సహజంగా నొప్పి తగ్గుతుంది.

Daily Use Tip

రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు తమలపాకులు సరిపోతాయి. ఎక్కువగా వాడకూడదు.

