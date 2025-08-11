Betel leaves: డైలీ రాత్రి రెండు తమలపాకుల్ని తింటే.. ఈ రోగాలకు శాశ్వతంగా బైబై చెప్పేయోచ్చు..

Inamdar Paresh
Aug 11,2025
';

betel leaf:

తమలపాకుల్లో కూడా పుష్కలమైన మినరల్స్, అన్నిరకాలు విటమిన్ లు ఉంటాయి.

 ';

stomach pain:

డైలీ రాత్రి రెండు తమలపాకుల్ని తింటే కడుపు నొప్పి సంబంధ సమస్యలు దూరమౌతాయి.

 ';

White hairs:

వెంట్రుకలు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు అన్ని దూరమౌతాయి.

 ';

Hair loss:

చుండ్రు, జుట్టు రాలడం వంటి ప్రాబ్లమ్స్ లు అస్సలు ఉండవు.

 ';

Belly fat:

బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు తమలపాకులో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.

 ';

stomachpain:

తమలపాకుల్ని తింటే పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపు నొప్పి నుంచిఉపశమనం ఉంటుంది.

 ';

pregnancy:

ముఖ్యంగా ప్రెగ్నేన్సీ మహిళలు తమలపాకుల్ని తింటే ఇమ్యునిటీపెరుగుతుంది.

 ';

betel leaves:

తమల పాకులు రాత్రంతా నీళ్లలో వేసి ఆ వాటర్ను తాగితే ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Snakes in Monsoon: ఒక వేళ పాము కాటు వేసిందా..?.. అస్సలు టెన్షన్ పడకుండా ఫస్ట్ చేయాల్సిన పనులు ఇవే..

Pomegranate Benefits: దానిమ్మను డైలీ ఇలా తింటే.. నెలతిరక్కుండా ఈ సమస్యలు మటాష్..!

Kiwi: కీవీ పండుతో ఆరోగ్యానికి వెయ్యి లాభాలు తెలుసా?

Chapati: చపాతీలు ఇలా చేసి తింటున్నారా..?.. అయితే మీ కొంప కొల్లేరే.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Read Next Story