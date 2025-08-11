తమలపాకుల్లో కూడా పుష్కలమైన మినరల్స్, అన్నిరకాలు విటమిన్ లు ఉంటాయి.
డైలీ రాత్రి రెండు తమలపాకుల్ని తింటే కడుపు నొప్పి సంబంధ సమస్యలు దూరమౌతాయి.
వెంట్రుకలు రాలడం, తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు అన్ని దూరమౌతాయి.
చుండ్రు, జుట్టు రాలడం వంటి ప్రాబ్లమ్స్ లు అస్సలు ఉండవు.
బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు తమలపాకులో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
తమలపాకుల్ని తింటే పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపు నొప్పి నుంచిఉపశమనం ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ప్రెగ్నేన్సీ మహిళలు తమలపాకుల్ని తింటే ఇమ్యునిటీపెరుగుతుంది.
తమల పాకులు రాత్రంతా నీళ్లలో వేసి ఆ వాటర్ను తాగితే ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది.