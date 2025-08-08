Best banana

అరటి పండ్లలో పెద్దవి ఆరోగ్యానికి మంచిదా, లేదా చిన్నవి ఆరోగ్యానికి మంచిదా.. అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది.

Vishnupriya Chowdhary
Aug 08,2025
Big Banana

అయితే అరటి పనులు ఏవైనా సరే శరీరానికి మంచి మెగ్నీషియం అందిస్తాయి.

Small banana

రెండు పండ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

Amrutha pani

అయితే రుచి బాగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు.. అమృత పాని పండ్లు అనగా చిన్న వాటిల్లోనే.. ఎక్కువ తీపు ఉండే పండ్లు తీసుకుంటే.. వాళ్లకి మంచి రుచి తెలుస్తుంది.

Banana

అలా కాదు కొంచెం తీపు ఉన్న చాలు ఎక్కువ ఆరోగ్యం కావాలి అనుకున్న వాళ్లు పొడవుగా ఉందే అరటి పనులు తినడం మంచిది.

Chekarakeli

ఇక అమృత పాని కాకుండా మామూలుగా కూడా చక్కర కేలి అని చిన్న పండ్లు దొరుకుతాయి.

Best banana

ఈ అరటి పండ్లు కూడా మంచి తీపుని అందిస్తాయి.

