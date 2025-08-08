అరటి పండ్లలో పెద్దవి ఆరోగ్యానికి మంచిదా, లేదా చిన్నవి ఆరోగ్యానికి మంచిదా.. అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది.
అయితే అరటి పనులు ఏవైనా సరే శరీరానికి మంచి మెగ్నీషియం అందిస్తాయి.
రెండు పండ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
అయితే రుచి బాగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు.. అమృత పాని పండ్లు అనగా చిన్న వాటిల్లోనే.. ఎక్కువ తీపు ఉండే పండ్లు తీసుకుంటే.. వాళ్లకి మంచి రుచి తెలుస్తుంది.
అలా కాదు కొంచెం తీపు ఉన్న చాలు ఎక్కువ ఆరోగ్యం కావాలి అనుకున్న వాళ్లు పొడవుగా ఉందే అరటి పనులు తినడం మంచిది.
ఇక అమృత పాని కాకుండా మామూలుగా కూడా చక్కర కేలి అని చిన్న పండ్లు దొరుకుతాయి.
ఈ అరటి పండ్లు కూడా మంచి తీపుని అందిస్తాయి.