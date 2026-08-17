ఈ గింజలు ఇలా తింటే బరువు, షుగర్ రెండూ తగ్గుతాయ్..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వాలి. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంచాలి. అందుకోసం నల్ల శనగలు ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయో చూద్దాం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
నేటి కాలంలో డయాబెటిస్ అనేది కామన్. లైఫ్ స్టైల్లో మార్పుల వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. దీనికోసం సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. కొన్ని ఫుడ్స్ రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
నల్ల శనగల్లో ప్రొటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెద్ద తెల్ల శనగలు, నల్లశనగలు రెండూ కూడా ఫాబేసి కుటుంబానివే. పీచు పదార్థం ఎక్కువ, తక్కువ ఇండెక్స్ ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
నల్ల శనగల్లో కరిగే, కరగని ఫైబర్స్ రెండూ ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి. డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ ను తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
షుగర్ పేషంట్లు బరువును అదుపులో ఉంచుకునేందుకు నల్ల శనగలు సహాయం చేస్తాయి. దీనిలోని ఫైబర్ బరువును తగ్గిస్తాయి. షుగర్ పేషంట్లకు చాలా మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
వీటిని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి కుక్కర్ లో సరిపడా నీరు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి. మిగిలిన నీటిని కూరలు, సూప్స్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
సలాడ్స్ రూపంలో తినవచ్చు. టమాటో, దోసకాయ, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుచు చల్లుకుని తింటే రుచి బాగుంటుంది. నిమ్మరసం, ఉప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
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