Coffee For Liver Disease Prevention

లివర్ కి సంబంధించిన వ్యాధులు ప్రస్తుతం తరం వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి..

Vishnupriya
Sep 06,2025
Antioxidants In Coffee

అయితే బ్లాక్ కాఫీ రోజు తాగడం వల్ల లివర్ కి సంబంధించిన ఎన్నో రోగాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అంట.

కాఫీలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కాలేయంలో మంట లక్షణాలను తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

Best Time To Drink Black Coffee

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ వల్ల కాకుండా మామూలు లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చే ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను నయం చేయవచ్చు.

Coffee Without Milk And Sugar

ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. రోజుకు కనీసం 1 నుండి 2 కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.

Black Coffee For Fatty Liver

అయితే కాఫీని పాలు, చక్కెరతో అలాగే.. తప్పుడు సమయంలో కాఫీ తాగితే ఎలాంటి లాభం ఉండదు

Coffee For Liver Health

పాలు, చక్కర లేకుండా కేవలం వేరు నీళ్లలో కాఫీ పొడి వేసుకొని తాగాలి.

Black Coffee Benefits

అలానే ఖాళీ కడుపున లేకపోతే నిద్రపోయేముందు అలానే తిన్న వెంటనే మాత్రం కాఫీ అసలు తాగకూడదు. మిగతా సమయాల్లో తాగితే మంచిది.

