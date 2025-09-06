లివర్ కి సంబంధించిన వ్యాధులు ప్రస్తుతం తరం వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి..
అయితే బ్లాక్ కాఫీ రోజు తాగడం వల్ల లివర్ కి సంబంధించిన ఎన్నో రోగాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అంట.
కాఫీలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కాలేయంలో మంట లక్షణాలను తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ వల్ల కాకుండా మామూలు లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చే ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను నయం చేయవచ్చు.
ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. రోజుకు కనీసం 1 నుండి 2 కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.
అయితే కాఫీని పాలు, చక్కెరతో అలాగే.. తప్పుడు సమయంలో కాఫీ తాగితే ఎలాంటి లాభం ఉండదు
పాలు, చక్కర లేకుండా కేవలం వేరు నీళ్లలో కాఫీ పొడి వేసుకొని తాగాలి.
అలానే ఖాళీ కడుపున లేకపోతే నిద్రపోయేముందు అలానే తిన్న వెంటనే మాత్రం కాఫీ అసలు తాగకూడదు. మిగతా సమయాల్లో తాగితే మంచిది.