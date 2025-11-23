మీ చీరను మరింత అందంగా మార్చే బ్లౌజ్ టాసెల్స్..అద్భుతమైన మోడల్స్!

Harish Darla
Nov 23,2025
';


మీరు కట్టుకునే చీర మరింత అందంగా ఉండేందుకు బ్లౌజ్ డిజైన్ ఎంతో ముఖ్యం.

 ';


బ్లౌజ్ లుక్‌ను మార్చేసే కొన్ని బ్లౌజ్ టాసెల్స్‌ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

 ';


చీర బ్లౌజ్‌కు మీరు స్టైలిష్ లుక్‌ను ఇవ్వడానికి ఈ రకమైన పెండెంట్‌ను ఉపయోగిస్తారు

 ';


సాధారణ పెండెంట్స్ యాడ్ చేసిన మీ బ్లౌజ్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది

 ';


ఈ మోడల్ బ్లౌజ్‌తో కూడా మీరు పెండెంట్స్‌తో మరింత లుక్‌ను పొందుతారు

 ';


ఈ రకమైన పెండెంట్‌ను డీప్ బ్యాక్ బ్లౌజ్‌తో కాంబినేషన్ సూపర్ ఉంటుంది

 ';


చీరలో మీరు మరింత అందంగా మెరిసిపోవాలంటే మీరు ఈ రకమైన పెండెంట్స్‌ను వాడొచ్చు.

 ';


అలాంటి ప్రత్యేకమైన పెండెంట్స్‌ను వాడి అదిరిపోయే లుక్‌ వస్తుంది

 ';

