మీరు కట్టుకునే చీర మరింత అందంగా ఉండేందుకు బ్లౌజ్ డిజైన్ ఎంతో ముఖ్యం.
బ్లౌజ్ లుక్ను మార్చేసే కొన్ని బ్లౌజ్ టాసెల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చీర బ్లౌజ్కు మీరు స్టైలిష్ లుక్ను ఇవ్వడానికి ఈ రకమైన పెండెంట్ను ఉపయోగిస్తారు
సాధారణ పెండెంట్స్ యాడ్ చేసిన మీ బ్లౌజ్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది
ఈ మోడల్ బ్లౌజ్తో కూడా మీరు పెండెంట్స్తో మరింత లుక్ను పొందుతారు
ఈ రకమైన పెండెంట్ను డీప్ బ్యాక్ బ్లౌజ్తో కాంబినేషన్ సూపర్ ఉంటుంది
చీరలో మీరు మరింత అందంగా మెరిసిపోవాలంటే మీరు ఈ రకమైన పెండెంట్స్ను వాడొచ్చు.
అలాంటి ప్రత్యేకమైన పెండెంట్స్ను వాడి అదిరిపోయే లుక్ వస్తుంది