ఈ గింజల రోజు తింటే.. థైరాయిడ్కు శాశ్వతంగా బైబై..
మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే.
స్త్రీలలో ఎక్కువ మందిలో వస్తున్న అనారోగ్య సమస్యల్లో థైరాయిడ్ ప్రధానమైనదిగా భావించవచ్చు.
ఈ థైరాయిడ్ సమస్య నుంచి సులభంగా విముక్తి పొందడానికి.. బ్రెజిల్ నట్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
బ్రెజిల్ నట్స్లో అత్యధికంగా పోషక విలువలతో పాటు ఎన్నో రకాల ఖనిజాలు లభిస్తూ ఉంటాయి.
ఈ థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు రోజుకు రెండు నుంచి మూడు బ్రెజిల్ నట్స్ తీసుకుంటే చాలు..
ఇందులో పుష్కలంగా సెలీనియం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మోనోఅన్శాచురేటెడ్, పాలీఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.
థైరాయిడ్ హార్మోన్ల (T3, T4) సమతుల్యతకు సెలీనియం ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల సులభంగా థైరాయిడ్ తగ్గిపోతుంది.
అలాగే ఈ నట్స్ లో విటమిన్ E, మెగ్నీషియం, భాస్వరం (Phosphorus), జింక్, రాగి (Copper) వంటి ఖనిజాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఇందులో ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణాన్ని పెంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
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