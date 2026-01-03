షుగర్ ఉన్నవాళ్లు బ్రేక్ఫాస్ట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని ఆహారాలు ప్రమాదకరం.
వైట్ బ్రెడ్, మైదా టిఫిన్లు రక్తంలో షుగర్ను ఒక్కసారిగా పెంచుతాయి. ఇవి తప్పుకోవాలి.
జామ్, తీపి సీరియల్స్, బిస్కెట్లు షుగర్ స్థాయిని పెంచుతాయి. ఉదయం తినకూడదు.
పూరీలు, బజ్జీలు లాంటి నూనె పదార్థాలు హానికరం. ఇవి ఇన్సులిన్ సమస్యలు పెంచుతాయి.
ప్యాకెట్ జ్యూసులు ఆరోగ్యంగా కనిపించినా షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి మంచివి కావు.
మిల్లెట్ ఇడ్లీ, కూరగాయలతో చేసిన టిఫిన్లు మంచివి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
సరైన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంపికతో షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది. రోజంతా శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది.