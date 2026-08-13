అవిసె గింజల నుంచి బాదం వరకు..బ్రేక్ ఫాస్ట్‎తో తీసుకుంటే కలిగే లాభాలివే..!

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

వాల్ నట్స్:

వాల్ నట్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే 2 లేదా 3 నట్స్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచి కొవ్వులు అందడంతోపాటు రోజూ ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

బాదం:

బాదం చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇందలో విటమిన్ ఈ, మంచి కొవ్వులు, ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతాయి. రోజుకు 5 నుంచి 6 బాదం పప్పులు తినాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

గుమ్మడి, పొద్దు తిరుగుడు గింజలు

గుమ్మడి గింజల్లో జింక్, మెగ్నీషియం, ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో విటమిన్ ఈ ఉంటుంది. వీటిని ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచి పోషకాలు అందుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

చియా సీడ్స్:

చియా సీడ్స్ ను చాలా మంది డైట్లో భాగంగా మారాయి. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ రోజంతా కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

నువ్వులు:

ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్టుతో నవ్వులు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇడ్లీ, దోశలకు చట్నీ రూపంలో చేసుకుని తింటే రుచి అదిరిపోతోంది. వీటిలో కాల్షియం, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

అవిసెగింజలు:

అవిసెగింజలను కూడా బ్రేక్ ఫాస్టులో తీసుకోవచ్చు. ఈ గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఉంటాయి. వీటిని ఉదయాన్నే తీసుకుంటే గుండె, జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

నట్స్, సీడ్స్ ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తాయి కానీ మోతాదుకు మించి తినకూడదు. ఎక్కువ తింటే క్యాలరీలు పెరుగుతాయి. ఉప్పు, ఆయిల్ ఎక్కువ ఉన్న వేయించిన వాటి కంటే సహజమైనవి మంచిది. అన్ని ఒకే రోజు కాకుండా రోజుకోటి తినడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

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