వాల్ నట్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే 2 లేదా 3 నట్స్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచి కొవ్వులు అందడంతోపాటు రోజూ ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
బాదం చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇందలో విటమిన్ ఈ, మంచి కొవ్వులు, ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతాయి. రోజుకు 5 నుంచి 6 బాదం పప్పులు తినాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
గుమ్మడి గింజల్లో జింక్, మెగ్నీషియం, ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు గింజల్లో విటమిన్ ఈ ఉంటుంది. వీటిని ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచి పోషకాలు అందుతాయి.
చియా సీడ్స్ ను చాలా మంది డైట్లో భాగంగా మారాయి. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ రోజంతా కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది.
ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్టుతో నవ్వులు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇడ్లీ, దోశలకు చట్నీ రూపంలో చేసుకుని తింటే రుచి అదిరిపోతోంది. వీటిలో కాల్షియం, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అవిసెగింజలను కూడా బ్రేక్ ఫాస్టులో తీసుకోవచ్చు. ఈ గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఉంటాయి. వీటిని ఉదయాన్నే తీసుకుంటే గుండె, జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తాయి.