Brown Vs Black Rice

బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లకి తెల్ల అన్నం బదులుగా బ్రౌన్ లేదా బ్లాక్ రైస్ మంచి ఎంపికలు.

Vishnupriya
Oct 18,2025
Brown Rice Benefits

ఫైబర్ అధికంగా ఉండి జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది, ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Black Rice Benefits

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొవ్వు కరిగే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది.

Nutrient Comparison

బ్లాక్ రైస్‌లో ఐరన్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్రౌన్ రైస్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువ.

Taste And Texture

బ్రౌన్ రైస్ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది..బ్లాక్ రైస్ రుచిగా ఉంటుంది.

Weight Loss Support

ఈ రెండు కూడా బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడిన కానీ బ్రౌన్ రైస్ రోజు తినడానికి సులభంగా ఉంటుంది...

Final Tip

బరువు నియంత్రణకు బ్రౌన్ రైస్ ఉత్తమం.. పోషక విలువల కోసం బ్లాక్ రైస్ మీరు చేస్తుంది.

