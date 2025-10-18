బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లకి తెల్ల అన్నం బదులుగా బ్రౌన్ లేదా బ్లాక్ రైస్ మంచి ఎంపికలు.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండి జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది, ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొవ్వు కరిగే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది.
బ్లాక్ రైస్లో ఐరన్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్రౌన్ రైస్లో ఫైబర్ ఎక్కువ.
బ్రౌన్ రైస్ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది..బ్లాక్ రైస్ రుచిగా ఉంటుంది.
ఈ రెండు కూడా బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడిన కానీ బ్రౌన్ రైస్ రోజు తినడానికి సులభంగా ఉంటుంది...
బరువు నియంత్రణకు బ్రౌన్ రైస్ ఉత్తమం.. పోషక విలువల కోసం బ్లాక్ రైస్ మీరు చేస్తుంది.