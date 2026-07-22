Dark Chocolate: డార్క్ చాక్లెట్ తింటే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుందా..?

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Choose High Cocoa 70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోకో ఉన్న డార్క్ చాక్లెట్‌ను ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇందులో చక్కెర సాధారణ చాక్లెట్లతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Eat in Moderation రోజూ చిన్న ముక్క (సుమారు 20–30 గ్రాములు) మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది. ఎక్కువగా తింటే కాలరీలు, కొవ్వు పెరుగుతాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Not a Medicine డార్క్ చాక్లెట్ మందు కాదు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లలో ఒక భాగం మాత్రమే.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Healthy Lifestyle Matters వ్యాయామం, పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువ ఉప్పు, తక్కువ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఉన్న ఆహారం గుండె ఆరోగ్యానికి మరింత ముఖ్యమైనవి.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Who Should Be Careful? మధుమేహం లేదా బరువు నియంత్రణలో ఉన్నవారు డార్క్ చాక్లెట్‌ను కూడా పరిమితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Takeaway డార్క్ చాక్లెట్‌ను మితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యకరమైన డైట్‌లో భాగం కావచ్చు. కానీ గుండె జబ్బుల నివారణకు ఒక్క దీన్నే నమ్మకూడదు.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 22, 2026

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