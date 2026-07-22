Dark Chocolate: డార్క్ చాక్లెట్ తింటే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుందా..?
Choose High Cocoa 70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోకో ఉన్న డార్క్ చాక్లెట్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇందులో చక్కెర సాధారణ చాక్లెట్లతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటుంది.
Eat in Moderation రోజూ చిన్న ముక్క (సుమారు 20–30 గ్రాములు) మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది. ఎక్కువగా తింటే కాలరీలు, కొవ్వు పెరుగుతాయి.
Not a Medicine డార్క్ చాక్లెట్ మందు కాదు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లలో ఒక భాగం మాత్రమే.
Healthy Lifestyle Matters వ్యాయామం, పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువ ఉప్పు, తక్కువ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఉన్న ఆహారం గుండె ఆరోగ్యానికి మరింత ముఖ్యమైనవి.
Who Should Be Careful? మధుమేహం లేదా బరువు నియంత్రణలో ఉన్నవారు డార్క్ చాక్లెట్ను కూడా పరిమితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.
Takeaway డార్క్ చాక్లెట్ను మితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యకరమైన డైట్లో భాగం కావచ్చు. కానీ గుండె జబ్బుల నివారణకు ఒక్క దీన్నే నమ్మకూడదు.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.
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