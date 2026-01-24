తేనె ఆరోగ్యానికి మంచిదనే అనుకుంటారు అందరూ. కానీ తేనె వల్ల విపరీతమైన పరువు పెరుగుతాను అన్న విషయం మీకు తెలుసా.
తేనెలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకు దొరికే తేన స్వచ్ఛమైనది కాదు. కొన్ని తేనెల్లో చక్కెర కూడా ఉంటుంది.
అందుకే స్వచ్ఛమైన తేనె తీసుకోవాలి. ఏదైనా పడితే ఆదైనా తాగడం వల్ల.. అలానే ఎక్కువ వాడటం వల్ల బరువు పెరుగుతాము.
ఇది సహజ చక్కెర అయినా.. స్వచ్ఛత అలానే.. మోతాదు ముఖ్యం.
రోజూ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే కొవ్వు పెరుగుతుంది.
రోజుకు ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది. అంతకుమించి తేనె వాడకూడదు.
ఉదయం తీసుకుంటే మంచిది. ముఖ్యంగా నిమ్మకాయ నీళ్లల్లో తీసుకుంటే మంచిది