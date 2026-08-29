రోజూ ఈ గింజల నీళ్లు తాగితే.. అజీర్తి, గుండెల్లో మంట క్షణాల్లో మాయం..!!

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

మన వంటగదిలో ఉండే ఎన్నో వస్తువులను మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందులో ఒకటి వాము. వాము నీళ్లు కడుపు సంబంధిత అనేక సమస్యలను చిటికెలో నయం చేసే గుణం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

అతిగా తినడం వల్ల చాలా మందికి కలిగే కడుపు ఉబ్బరం.. బరువుగా అనిపించే భావనను వాము నీళ్లు తాగితే వెంటనే తగ్గిపోతోంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

వాములోని థైమోల్ అనే సమ్మేళనం కడుపులో జీర్ణ రసాలు, ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేసి ఆహారాన్ని త్వరగా అరిగేలా చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

తిన్న ఆహారం సరిగ్గా అరగకపోయే గ్యాస్, కడుపు నొప్పి, అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి సమయంలో వాము నీళ్లు తక్షణమే ఉపశమనం పొందవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఉదయాన్నే పరగడుపున వాము నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ వేగవంతమై కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

కడుపులో ఆమ్లాల ఉత్పత్తిని క్రమబద్ధీకరించి, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, గుండెల్లో మంట నుంచి హాయిని కలిగించే గుణం వాముకు ఉంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

క్రమం తప్పకుండా వాము నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ప్రేగుల కదలికలు మెరుగుపడి మలబద్ధకం సమస్య తొలగిపోతుంది. మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడేవారికి ఇది మేలు చేస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ప్రయాణాల్లో లేదా ఉదయాన్నే వచ్చే వికారం, వాంతులు అయ్యే భావనను అరికట్టడంలో వాము నీళ్లు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఒక స్పూన్ వామును రాత్రంతా గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టి, ఉదయాన్నే ఆ నీటిని సన్నని మంటపై మరిగించి గోరువెచ్చగా తాగాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఉదయం పరగడుపున లేదా కడుపు నిండా భోజనం చేసిన అరకంట తర్వాత ఈ నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

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