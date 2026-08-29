రోజూ ఈ గింజల నీళ్లు తాగితే.. అజీర్తి, గుండెల్లో మంట క్షణాల్లో మాయం..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
మన వంటగదిలో ఉండే ఎన్నో వస్తువులను మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందులో ఒకటి వాము. వాము నీళ్లు కడుపు సంబంధిత అనేక సమస్యలను చిటికెలో నయం చేసే గుణం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
అతిగా తినడం వల్ల చాలా మందికి కలిగే కడుపు ఉబ్బరం.. బరువుగా అనిపించే భావనను వాము నీళ్లు తాగితే వెంటనే తగ్గిపోతోంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వాములోని థైమోల్ అనే సమ్మేళనం కడుపులో జీర్ణ రసాలు, ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేసి ఆహారాన్ని త్వరగా అరిగేలా చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
తిన్న ఆహారం సరిగ్గా అరగకపోయే గ్యాస్, కడుపు నొప్పి, అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి సమయంలో వాము నీళ్లు తక్షణమే ఉపశమనం పొందవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఉదయాన్నే పరగడుపున వాము నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ వేగవంతమై కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
కడుపులో ఆమ్లాల ఉత్పత్తిని క్రమబద్ధీకరించి, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, గుండెల్లో మంట నుంచి హాయిని కలిగించే గుణం వాముకు ఉంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
క్రమం తప్పకుండా వాము నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ప్రేగుల కదలికలు మెరుగుపడి మలబద్ధకం సమస్య తొలగిపోతుంది. మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడేవారికి ఇది మేలు చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ప్రయాణాల్లో లేదా ఉదయాన్నే వచ్చే వికారం, వాంతులు అయ్యే భావనను అరికట్టడంలో వాము నీళ్లు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఒక స్పూన్ వామును రాత్రంతా గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టి, ఉదయాన్నే ఆ నీటిని సన్నని మంటపై మరిగించి గోరువెచ్చగా తాగాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఉదయం పరగడుపున లేదా కడుపు నిండా భోజనం చేసిన అరకంట తర్వాత ఈ నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
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