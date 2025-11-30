సౌత్ ఇండియాలో టిఫిన్కు ఇడ్లీ ఎంతో ఫేమస్. ఇందులో రాగి, మినప, జొన్న ఇడ్లీలు ఎన్నో ఉన్నాయి
అయితే కేరళలో స్పెషల్ అయిన క్యారెట్ ఇడ్లీని తయారు చేసుకోవడం ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
ఇడ్లీ పిండి, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తురుము, ఉప్పు, నూనె, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అల్లం వంటివి తీసుకోండి
క్యారెట్ చిన్న ముక్కల్లా కోసి రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్యారెట్ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండిలో కలుపుకోవాలి
మరోవైపు పాన్లో నూనె వేడిచేసి ఆవాలు, అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి కొద్దిసేపు వేయించాలి. ఆ మసాలాను పిండిలో కలపాలి
మీకు నచ్చితే మసాలా మిశ్రమాన్ని పిండిలో కలుపుకోవచ్చు. లేదంటే క్యారెట్ తురుమును మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది
ఆ పిండిని ఇడ్లీ పెనంపై వేసుకోని ఇడ్లీ మాదిరి పొయ్యిపై నీటి ఆవిరిపై పెట్టాలి.
సరిగ్గా 10 నిమిషాల్లో క్యారెట్ ఇడ్లీ వడికిపోతుంది. దీన్ని శనగవిత్తనాల చట్నీ, సాంబారుతో కలిసి తినొచ్చు.