రోజూ ఒక గ్లాస్ క్యారెట్ జ్యూస్ తాగితే జరిగే అద్భుతాలు.. కంటి చూపుతో పాటు చర్మ సౌందర్యానికి సూపర్ క్యూర్!

క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఇందులో లూటీన్, జియాంథీన్, బీటా కెరోటిన్ ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలో విటమిన్ ఏ గా మారుతాయి.
అంతేకాకుండా, క్యారెట్ రసం తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం ఆరోగ్యం, కాంతివంతంగా మారుతుంది
క్యారెట్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ A, C, B6 కూడా ఉన్నాయి.
ఈ క్యారెట్ జ్యూస్ గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడటమే కాకుండా, రక్తనాళాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది
క్యారెట్ జ్యూస్లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇది జీర్ణక్రియకు, కడుపు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
క్యారెట్ జ్యూస్లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇది జీర్ణక్రియకు, కడుపు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.