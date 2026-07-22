రోజూ ఒక గ్లాస్ క్యారెట్ జ్యూస్ తాగితే జరిగే అద్భుతాలు.. కంటి చూపుతో పాటు చర్మ సౌందర్యానికి సూపర్ క్యూర్!

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

ఇందులో లూటీన్, జియాంథీన్‌, బీటా కెరోటిన్ ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలో విటమిన్ ఏ గా మారుతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

అంతేకాకుండా, క్యారెట్ రసం తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం ఆరోగ్యం, కాంతివంతంగా మారుతుంది

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

క్యారెట్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ A, C, B6 కూడా ఉన్నాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

ఈ క్యారెట్ జ్యూస్ గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడటమే కాకుండా, రక్తనాళాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

క్యారెట్ జ్యూస్‌లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇది జీర్ణక్రియకు, కడుపు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

క్యారెట్ జ్యూస్‌లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇది జీర్ణక్రియకు, కడుపు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 22, 2026

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