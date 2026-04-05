Carrot Juice benefits: క్యారెట్ జ్యూస్ డైలీ తాగితే.. శరీరంలోని ఈ రోగాలన్ని మటుమాయం..!

Inamdar Paresh
Apr 05,2026
carrot facts:

క్యారెట్ లలో పుష్కలంగా విటిమన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

life style:

క్యారెట్ జ్యూస్ లను డైలీ తాగితే జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.

gym workouts:

ముఖ్యంగా జిమ్ లు, యోగాలకు వెళ్లేవారుతప్పకుండా తాగాలంటారు.

Running:

రన్నింగ్ కు వెళ్లి వచ్చాక క్యారెట్ జ్యూస్ తాగితే వెంటనే అదనపు శక్తి వస్తుంది.

stress free:

అలసట, ఒత్తిడిని క్యారెట్ లు దూరం చేసి శరీరంను యాక్టివ్ గా ఉంచుతాయి.

Back pain:

నడుము నొప్పి, వెన్నునొప్పిని తగ్గించే గుణాలు క్యారెట్ లలో ఉంటాయి.

hairs grow:

క్యారెట్ లను డైలీ తింటే జుట్టు పొడవుగా పెరిగి, తెల్లజుట్టు సమస్యలు ఉండవు.

immunity:

క్యారెట్ లను డైలీ తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.

