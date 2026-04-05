క్యారెట్ లలో పుష్కలంగా విటిమన్లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
క్యారెట్ జ్యూస్ లను డైలీ తాగితే జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
ముఖ్యంగా జిమ్ లు, యోగాలకు వెళ్లేవారుతప్పకుండా తాగాలంటారు.
రన్నింగ్ కు వెళ్లి వచ్చాక క్యారెట్ జ్యూస్ తాగితే వెంటనే అదనపు శక్తి వస్తుంది.
అలసట, ఒత్తిడిని క్యారెట్ లు దూరం చేసి శరీరంను యాక్టివ్ గా ఉంచుతాయి.
నడుము నొప్పి, వెన్నునొప్పిని తగ్గించే గుణాలు క్యారెట్ లలో ఉంటాయి.
క్యారెట్ లను డైలీ తింటే జుట్టు పొడవుగా పెరిగి, తెల్లజుట్టు సమస్యలు ఉండవు.
క్యారెట్ లను డైలీ తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.