Coconut Oil Benefits

కొబ్బరి నూనె తల చర్మంలో లోతుగా చొచ్చుకుపోయి వేర్లను బలపరుస్తుంది. జుట్టు మృదువుగా, మెరిసేలా మారుతుంది.

Vishnupriya
Oct 07,2025
Castor Oil Benefits

ఆముదం నూనెలో ఉన్న రిసినోలిక్ యాసిడ్ జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తుంది. దట్టమైన జుట్టు కోరుకునే వారికి ఇది మంచిది.

Scalp Nourishment

కొబ్బరి నూనె తేమను నిల్వ ఉంచి పొడిబారడం నివారిస్తుంది. ఆముదం నూనె రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

Hair Fall Control

రెండు నూనెలను కలిపి వాడితే జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గి కొత్త వెంట్రుకలు పెరుగుతాయి.

Usage Tip

రాత్రి రాసుకుని ఉదయం కడిగేస్తే ఫలితం త్వరగా కనిపిస్తుంది. వారం లో 2 సార్లు వాడటం మంచిది.

Best Choice

పొడిబారిన జుట్టుకు కొబ్బరి నూనె ఉత్తమం, దట్టమైన జుట్టు పెరగాలంటే ఆముదం నూనె బెస్ట్ ఆప్షన్.

Final Tip

రెండు నూనెలను సమాన మోతాదులో కలిపి వాడితే సహజంగా బలమైన, మెరిసే జుట్టు మీ సొంతమవుతుంది.

