కొబ్బరి నూనె తల చర్మంలో లోతుగా చొచ్చుకుపోయి వేర్లను బలపరుస్తుంది. జుట్టు మృదువుగా, మెరిసేలా మారుతుంది.
ఆముదం నూనెలో ఉన్న రిసినోలిక్ యాసిడ్ జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తుంది. దట్టమైన జుట్టు కోరుకునే వారికి ఇది మంచిది.
కొబ్బరి నూనె తేమను నిల్వ ఉంచి పొడిబారడం నివారిస్తుంది. ఆముదం నూనె రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.
రెండు నూనెలను కలిపి వాడితే జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గి కొత్త వెంట్రుకలు పెరుగుతాయి.
రాత్రి రాసుకుని ఉదయం కడిగేస్తే ఫలితం త్వరగా కనిపిస్తుంది. వారం లో 2 సార్లు వాడటం మంచిది.
పొడిబారిన జుట్టుకు కొబ్బరి నూనె ఉత్తమం, దట్టమైన జుట్టు పెరగాలంటే ఆముదం నూనె బెస్ట్ ఆప్షన్.
రెండు నూనెలను సమాన మోతాదులో కలిపి వాడితే సహజంగా బలమైన, మెరిసే జుట్టు మీ సొంతమవుతుంది.