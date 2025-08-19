ఆచార్య చాణక్యుడు అనేక విషయాలను తెలియజేశారు. మహిళలు ఎలాంటి వాటిని రహస్యంగా ఉంచాలని కూడా చెప్పారు.
ఏ స్త్రీ అయినా కొన్ని విషయాలను తప్పనిసరిగా రహస్యంగా ఉంచాలని సూచించారు.
అలాంటి కొన్నింటిని రహస్యంగా ఉంచడం వల్ల ఆమె సమాజంలో గౌరవం దక్కుతుందట.
కుటుంబ విషయాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయట వాళ్లకి చెప్పకూడదు. అలా చేస్తే సమాజంలో గౌరవం తగ్గుతుంది.
భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు. అలా చెప్తే మీ ఎదుగుదలకు అడ్డంకిగా మారొచ్చు.
ఒక స్త్రీ తన రాబడి, ఖర్చుల గురించి ఎవ్వరితో పంచుకోకూడదు. ఇలా చేస్తే మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది.
ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు గతంలో జరిగిన మీ వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకోకూడదు. అలా చేస్తే అనేక సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చు.