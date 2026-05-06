ఇటీవల చాలా మంది ఒక పూట భోజనం, రాత్రి పూట చపాతీలను తింటున్నారు.
నిపుణులు కూడా రాత్రి పూట రోటీలు తినాలని పలూ సూచనలు చేస్తారు.
ముఖ్యంగా షుగర్, అధిక బరువు ఉన్న వారు రాత్రి పూటలైట్ ఫుడ్ గా చపాతీలు తింటారు.
అయితే కొంత మందిలో రాత్రిపూట చపాతీలు తింటే వారి పొట్టలో పలు సమస్యలు వస్తున్నాయి.
చపాతీలు తిన్న వెంటనే గ్యాప్ ఇవ్వకుండా పడుకుంటే అజీర్తి సమస్యలుఏర్పడతాయి.
దీంతో పొట్టలో నొప్పితో పాటు, మోషన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు సమస్యలువస్తాయి.
చపాతీలు తినడం వల్ల కొంత మందిలో అలర్జీలు కూడా సంభవిస్తాయి.
అందుకే తమ శరీరం అలవాట్లను బట్టి చపాతీలు తినే వారు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.