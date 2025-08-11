చపాతీల్ని రాత్రిపూట తినడం వల్ల బెల్లీఫ్యాట్, నడుము దగ్గర కొవ్వు తగ్గిపోతుంది.
ముఖ్యంగా పీరియడ్స్ సమయంలో చపాతీల్ని పాలతో కల్పి తింటే రిజల్ట్ బాగుంటుంది.
చపాతీలను చాలా మంది ఇష్టంతో తింటు ఉంటారు.
ముఖ్యంగా చపాతీల్ని కొంత మంది తవామీద కాకుండా.. డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ మీద కాలుస్తారు.
ఇలా గ్యాస్ మీద కాలిస్తే కార్బన్ మోనాలక్సైడ్ వాయువు విడుదలౌతుంది.
ఇలా చేసిన చపాతీ తింటే.. శరీరంలో శ్వాస సమస్యలు, అలర్జీలు కల్గుతాయి.
తీవ్రమైన ఒత్తిడి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు పూర్తిగా నయమౌతాయి.
దీని వల్ల జీవక్రియలు పూర్తిగా మందగించడంతో పాటు, చిన్నవయసులోనే పెద్దవారిలా కన్పిస్తారు.
అందుకే చపాతీల్ని తప్పకుండా తవా మీద మాత్రమే కాల్చి మాత్రమే తినాలి.