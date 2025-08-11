Chapati: చపాతీలు ఇలా చేసి తింటున్నారా..?.. అయితే మీ కొంప కొల్లేరే.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Inamdar Paresh
Aug 11,2025
belly fat:

చపాతీల్ని రాత్రిపూట తినడం వల్ల బెల్లీఫ్యాట్, నడుము దగ్గర కొవ్వు తగ్గిపోతుంది.

Periods missing:

ముఖ్యంగా పీరియడ్స్ సమయంలో చపాతీల్ని పాలతో కల్పి తింటే రిజల్ట్ బాగుంటుంది.

chapati effect:

చపాతీలను చాలా మంది ఇష్టంతో తింటు ఉంటారు.

roti making process:

ముఖ్యంగా చపాతీల్ని కొంత మంది తవామీద కాకుండా.. డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ మీద కాలుస్తారు.

chapati process:

ఇలా గ్యాస్ మీద కాలిస్తే కార్బన్ మోనాలక్సైడ్ వాయువు విడుదలౌతుంది.

breathing issues:

ఇలా చేసిన చపాతీ తింటే.. శరీరంలో శ్వాస సమస్యలు, అలర్జీలు కల్గుతాయి.

Heart beat:

తీవ్రమైన ఒత్తిడి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు పూర్తిగా నయమౌతాయి.

Life style:

దీని వల్ల జీవక్రియలు పూర్తిగా మందగించడంతో పాటు, చిన్నవయసులోనే పెద్దవారిలా కన్పిస్తారు.

roti:

అందుకే చపాతీల్ని తప్పకుండా తవా మీద మాత్రమే కాల్చి మాత్రమే తినాలి.

