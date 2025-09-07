Chapati Facts: చపాతీలను డైలీ రాత్రి పూట తింటే.. ఈ రోగాలన్ని మూలాల నుంచి మటాష్..!

Inamdar Paresh
Sep 07,2025
';

life style:

చపాతీల్లో మన శరీరంకు మేలు చేసే అనేక గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 ';

chapati:

చాలా మంది రాత్రిపూట ముఖ్యంగా రోటీలను ఎక్కువగా తింటారు.

 ';

hair fall:

రోటీలను తినేవారిలో జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

 ';

Rotis:

చపాతీలు జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసి రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచుతాయి.

 ';

belly fat:

చపాతీలు తినేవారిలో అధిక బరువు, బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు ఉండవు.

 ';

stomach pain:

కడుపునొప్పి, పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే అనేక సమస్యల్ని రోటీల్లో ఉండే గుణాలు దూరం చేస్తాయి.

 ';

hair care:

చుండ్రు, తెల్లవెంట్రుకల ప్రభావం కూడా రోటీలు తినేవారిలో అస్సలు ఉండదు.

 ';

Chapati:

చపాతీలు తొందగా అరిగి పోవడంతో పాటుగా దీనితో జీర్ణసమస్యలు కూడా ఉండవు.

 ';

Hair loss:

అందుకే డైలీ రాత్రి ఇటీవల నిపుణులు రోటీల్ని తినాలని చెబుతున్నారు.

 ';

