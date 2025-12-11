Chapati Soft Tips

12 గంటలైనా చపాతి ఫ్రెష్‌గా ఉండాలంటే? మెత్తని చపాతి ఎలా చేయాలంటే?

Harish Darla
Dec 11,2025



ముందుగా గోధుమపిండిని కలుపుకునే సమయంలో మజ్జిగ లేదా వేడిపాలతో పిండిని మెత్తగా చేసుకోవాలి

 


పిండిని కలిపిన వెంటనే దాన్ని పెనంపై కాల్చకుండా..దానిపై కొంతసేపు తడి క్లాత్‌తో కప్పి ఉంచండి

 


పిండిని ఉండలుగా చేసే సమయంలో కొద్దికొద్దిగా సమానంగా తీసుకోండి

 


ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టి పిండిని నలపకూడదు. ఆ తర్వాత పిండిని సమానంగా రుద్దుకోవాలి

 


ఆ తర్వాత పెనాన్ని ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద చపాతీలను కాల్చాలి

 


చపాతీని కాల్చిన తర్వాత వెచ్చని క్లాత్‌ లేదా గాలి చొరబడని గిన్నెలో భద్రపరచాలి

 


ఈ టిప్స్ అన్నీ పాటిస్తే చపాతీలు ఎంతో మెత్తగా అవుతాయి

 

