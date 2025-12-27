చపాతీ తింటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మోతాదు నియంత్రణలో ఉంటుంది. గోధుమ రవ్వ ఉప్మాలో.. కేలరీలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి.
చపాతీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పొట్ట నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఇస్తుంది.
రవ్వ ఉప్మా త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. కొద్ది సేపటికి మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.
చపాతీ పరిమాణాన్ని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఉప్మాలో మోతాదు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉప్మాలో నూనె ఎక్కువగా వాడతారు. చపాతీలో నూనె అవసరం తక్కువ.
డైట్లో ఉన్నవారికి చపాతీ కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్. బరువు తగ్గడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గాలంటే చపాతీ మంచిది. ఉప్మా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినాలి.