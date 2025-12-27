Calorie Control

చపాతీ తింటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మోతాదు నియంత్రణలో ఉంటుంది. గోధుమ రవ్వ ఉప్మాలో.. కేలరీలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Vishnupriya
Dec 27,2025
';

Fiber Intake

చపాతీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పొట్ట నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఇస్తుంది.

 ';

Digestion Speed

రవ్వ ఉప్మా త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. కొద్ది సేపటికి మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.

 ';

Portion Size

చపాతీ పరిమాణాన్ని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఉప్మాలో మోతాదు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';

Oil Usage

ఉప్మాలో నూనె ఎక్కువగా వాడతారు. చపాతీలో నూనె అవసరం తక్కువ.

 ';

Weight Impact

డైట్‌లో ఉన్నవారికి చపాతీ కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్. బరువు తగ్గడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.

 ';

Smart Choice

బరువు తగ్గాలంటే చపాతీ మంచిది. ఉప్మా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తినాలి.

 ';

VIEW ALL

Weight Loss: గుడ్ న్యూస్.. ఈ రసం తాగితే.. కేజీల కేజీలు బరువు తగ్గుతారు!

Meera Jasmine photos: క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్..43 ఏళ్లు వచ్చినా అదిరిపోయే అందం!

Egg Gravy Curry: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చెట్టినాడ్ ఎగ్ కర్రీ..లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Brinjal: వంకాయలు ఇలా తింటే.. చర్మ సమస్యలు తప్పవు..
Read Next Story