సాధారణంగా చేపల పులుసు అనగానే చింతపండు గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ చింతపండు లేకుండా నీచు వాసన రాకుండా కూడా వండవచ్చు. అదేలాగో చూద్దాం.
చేపలపులుసులో చింతపండు రసం కాకుండా టమాటాలను కూడా వేసి వండుతుంటారు. చేపలు నీచు వాసన కూడా రావు. ఇది నార్త్ సైడ్ చాలా ఫేమస్ డిష్.
టమోటాలో ఉండే సహజ ఆమ్లత వలన చేప మాంసం మృదువుగా.. ఘమఘమలాడుతుంది. తినడానికి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
టమోటా జ్యూస్తో వండితే పులుసు కలర్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. కానీ బాగా పండిన టమాటాలను తీసుకుంటే పులుపు బాగుంటుంది.
చింతపండు పులుపు కంటే టమోటా పులుపు తేలికగా, సహజ రుచిగా ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ టమాటాల కంటే ఊరు టమాటాలు మరింత రుచిగా ఉంటాయి.
చింతపండు కంటే టమాటా గ్రేవీ దట్టంగా, క్రీమిగా అవుతుంది. అన్నంలో కలుపుకుని తినడానికి బాగుంటుంది.
చేపలలో ఉండే పోషకాలతోపాటు టమోటాలో ఉండే లైకోపిన్ ఆరోగ్యానికి మంచిది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
చేప ముక్కలు టమోటా రసంలో బాగా మెరినేట్ అవుతాయి, రుచికూడా బాగుంటుంది. చింతపండు పులుసు ఇష్టపడని వారు టమోటాలను తీసుకోవచ్చు.
చింతపండు ఎక్కువగా వాడితే వచ్చే చేదు రుచి టమోటాలో ఉండదు. ఇక ఇందులో టమోటా, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి కలయిక చేపలకు బెస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది.
టమోటా పులుసు ఫ్రిజ్లో 2 రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. రోజులు పెరిగేకొద్దీ రుచి కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.