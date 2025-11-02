చేపల పులుసులో చింతపండు కాదు.. ఇదొక్కటి వేసారంటే టేస్ట్ అదుర్స్..!!

Bhoomi
Nov 02,2025
';


సాధారణంగా చేపల పులుసు అనగానే చింతపండు గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ చింతపండు లేకుండా నీచు వాసన రాకుండా కూడా వండవచ్చు. అదేలాగో చూద్దాం.

';


చేపలపులుసులో చింతపండు రసం కాకుండా టమాటాలను కూడా వేసి వండుతుంటారు. చేపలు నీచు వాసన కూడా రావు. ఇది నార్త్ సైడ్ చాలా ఫేమస్ డిష్.

';


టమోటాలో ఉండే సహజ ఆమ్లత వలన చేప మాంసం మృదువుగా.. ఘమఘమలాడుతుంది. తినడానికి కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

';


టమోటా జ్యూస్‌తో వండితే పులుసు కలర్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. కానీ బాగా పండిన టమాటాలను తీసుకుంటే పులుపు బాగుంటుంది.

';


చింతపండు పులుపు కంటే టమోటా పులుపు తేలికగా, సహజ రుచిగా ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ టమాటాల కంటే ఊరు టమాటాలు మరింత రుచిగా ఉంటాయి.

';


చింతపండు కంటే టమాటా గ్రేవీ దట్టంగా, క్రీమిగా అవుతుంది. అన్నంలో కలుపుకుని తినడానికి బాగుంటుంది.

';


చేపలలో ఉండే పోషకాలతోపాటు టమోటాలో ఉండే లైకోపిన్ ఆరోగ్యానికి మంచిది, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

';


చేప ముక్కలు టమోటా రసంలో బాగా మెరినేట్ అవుతాయి, రుచికూడా బాగుంటుంది. చింతపండు పులుసు ఇష్టపడని వారు టమోటాలను తీసుకోవచ్చు.

';


చింతపండు ఎక్కువగా వాడితే వచ్చే చేదు రుచి టమోటాలో ఉండదు. ఇక ఇందులో టమోటా, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి కలయిక చేపలకు బెస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది.

';


టమోటా పులుసు ఫ్రిజ్‌లో 2 రోజుల వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. రోజులు పెరిగేకొద్దీ రుచి కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

';

