రెండు టీ స్పూన్స్ చియా విత్తనాలు అరకప్పులో అరగంట నానబెట్టాలి
ఒక కప్పు నీటిలో చియా విత్తనాలు నానబెట్టాలి.
చియా, కలబంద బ్లెండ్ చేసి తలకు అప్లై చేయాలి
చియా విత్తనాలు టీస్పూన్ కొబ్బరినూనెలో నానబెట్టాలి. తలకు పట్టిచి అరగంట తర్వాత కడగాలి.
