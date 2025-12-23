Rapid Growth: చియాసీడ్స్‌తో ర్యాపిడ్‌ హెయిర్‌ గ్రోత్‌ ఇలా..!

Renuka Godugu
Dec 23,2025
';

చియా విత్తనాలతో హెయిర్‌ మాస్క్‌ ..

రెండు టీ స్పూన్స్‌ చియా విత్తనాలు అరకప్పులో అరగంట నానబెట్టాలి

 ';

అప్పుడు జెల్‌లా మారుతుంది. దీన్ని కుదుళ్లకు అప్లై చేసి ఓ అరగంట ఆరనివ్వాలి

 ';

చియా హెయిర్‌ స్ప్రే..

ఒక కప్పు నీటిలో చియా విత్తనాలు నానబెట్టాలి.

 ';

ఇవి కుదుళ్లకు స్ప్రే చేస్తే కుదుళ్లకు మంచి హైడ్రేషన్ ఇస్తుంది

 ';

చియా.. అలొవెరా..

చియా, కలబంద బ్లెండ్‌ చేసి తలకు అప్లై చేయాలి

 ';

చియా విత్తనాలు టీస్పూన్‌ కొబ్బరినూనెలో నానబెట్టాలి. తలకు పట్టిచి అరగంట తర్వాత కడగాలి.

 ';

చియా..కొబ్బరినూనె..

చియా విత్తనాలు టీస్పూన్‌ కొబ్బరినూనెలో నానబెట్టాలి. తలకు పట్టిచి అరగంట తర్వాత కడగాలి.

 ';

చియా ఆయిల్‌లో ఒమేగా 3s బ్లడ్‌ సర్క్యూలేషన్‌ మెరుగుచేస్తుంది

 ';

VIEW ALL

Skincare: చలికాలంలో ఇలా చేస్తే మచ్చలేని మెరిసే ముఖం..!

January Weight Loss Plan: జనవరి 1 2026.. 10 రోజుల్లో బరువు తగ్గాలంటే ఇవి పాటించండి

Cholesterol Killer Veggie: కొలెస్ట్రాల్‌ని పీల్చేసే కూరగాయ ఇదే

Winter Hair Pack: చలికాలం జుట్టు బాగా రఫ్ అయిపోతోందా? ఈ ప్యాక్ వాడి చూడండి
Read Next Story