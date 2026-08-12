చికెన్‌ Vs గుడ్లు..ఎందులో ప్రొటీన్ ఎక్కువ..?

ప్రొటీన్ అనగానే మనకు మొదటగా గుర్తుకువచ్చేవి చికెన్, గుడ్లు. జిమ్కు వెళ్లేవారు, బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించేవారు ఈ రెండింటినీ తింటారు.
ఈ రెండూ ప్రోటీన్కు మంచి వనరులే అయినప్పటికీ, తక్కువ కేలరీలతో ఎక్కువ ప్రోటీన్ను ఏది అందిస్తుంది? చికెన్, గుడ్లు ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్..నిపుణులు ఏమి చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం.
చికెన్, గుడ్లు రెండూ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. అయితే, ప్రోటీన్, కేలరీలు, కొవ్వు విషయంలో స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయి.
అమెరికా వ్యవసాయ శాఖ వారి సమాచారం ప్రకారం, 100 గ్రాముల ఉడికించిన, చర్మం లేని చికెన్ బ్రెస్ట్లో 31 గ్రాముల ప్రోటీన్, 165 కేలరీలు, 3.6 గ్రాముల కొవ్వు ఉంటాయి.
100 గ్రాముల ఉడికించిన గుడ్డులో 12.6 గ్రాముల ప్రోటీన్, 155 కేలరీలు, 10.6 గ్రాముల కొవ్వు ఉంటాయి.
ఈ రెండింటి మధ్య కేవలం 10 కేలరీల తేడా మాత్రమే ఉంది. కానీ ప్రోటీన్ విషయంలో చికెన్ స్పష్టంగా పైచేయి సాధిస్తుంది. ఇది గుడ్ల కంటే రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ ప్రోటీన్ను అందిస్తుంది.
కొవ్వు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే కండరాలను పెంచుకోవాలనుకునే, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునే, ఎక్కువ ప్రోటీన్ను తీసుకోవాలనుకునే వారికి నిపుణులు చికెన్ బ్రెస్ట్ను సిఫార్సు చేస్తారు.
ప్రోటీన్తో పాటు, చికెన్లో విటమిన్ బి3 (నియాసిన్), విటమిన్ బి6, ఫాస్ఫరస్, సెలీనియం వంటి పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. శారీరక బలం, రోగనిరోధక శక్తి, కండరాల పనితీరుకు మేలు చేస్తాయి.
గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్లు ఎ, డి, ఇ, బి12 తో పాటు, మెదడు పనితీరుకు అవసరమైన పోషకమైన కోలిన్ కూడా ఉంటుంది.
ల్యూటిన్ , జీక్సాంథిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఏది తినాలనేది మీ లక్ష్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
తక్కువ కేలరీలలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ కోరుకుంటే, చికెన్ బ్రెస్ట్ ఒక మంచి ఎంపిక. మెదడు, కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పోషకాలు విటమిన్ల సమతుల్యతను కావాలనుకుంటే ఆహారంలో గుడ్లను తప్పకుండా చేర్చుకోండి.