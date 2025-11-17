చికెన్, ఉడకబెట్టిన గుడ్డు రెండింట్లోనూ మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అయితే 100 గ్రాముల చికెన్లో ప్రోటీన్ కొంచెం ఎక్కువగా లభిస్తుంది.
ఉడకబెట్టిన గుడ్డు కాలరీలు చికెన్తో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వెయిట్ లాస్ డైట్లో గుడ్లు మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
బాయిల్డ్ ఎగ్లో సహజ ఫ్యాట్ ఉండగా, స్కిన్ లేకుండా చికెన్ తింటే ఫ్యాట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
చికెన్ తిన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. కాబట్టి మీల్స్ మధ్యలో స్నాక్స్ మీద నియంత్రణ ఉంటుంది.
చికెన్ను గ్రిల్ లేదా బాయిల్ చేస్తే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ఫ్రై చేసి తింటే కాలరీలు పెరుగుతాయి. దాని కంటే ఉడికించిన గుడ్డు అత్యంత హెల్తీ.
బాడీ బిల్డర్స్ జిమ్ చేసే వారు లేదా బాడీ బిల్డర్స్కి చికెన్ మంచి ఆప్షన్, ఎందుకంటే అధిక నాణ్యమైన ప్రోటీన్ దొరుకుతుంది.
గుడ్లలో లభించే విటమిన్ D, B12, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ మెటబలిజాన్ని వేగంగా పనిచేయిస్తాయి.
గుడ్లు జీర్ణం త్వరగా అవుతాయి. చికెన్ జీర్ణం కావడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది.
బరువు తగ్గడంలో గుడ్లు కొంచెం బెట్టర్, కానీ మసిల్ బిల్డింగ్, హై ప్రోటీన్ డైట్లో చికెన్ చాలా మంచిది. రెండూ హెల్తీ ఆప్షన్లే. మీ బాడీ అవసరాన్నిబట్టి ఎంచుకోవచ్చు.
నోట్: పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.