రోజూ ఉదయం ఓట్స్ తింటే శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
ఓట్స్లో ఉండే సొల్యూబుల్ ఫైబర్ రక్తంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది.
క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే LDL స్థాయి తగ్గి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఓట్స్ ఎక్కువసేపు తృప్తిగా ఉంచుతాయి. బరువు నియంత్రణలో సహాయపడతాయి.
రక్తపోటు తగ్గించడంలో, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.
ఓట్స్ను పాలు, పండ్లతో కలిపి తింటే రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి.
రోజూ ఓట్స్ తినే అలవాటు పెంచుకుంటే రెండు వారాల్లోనే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం మొదలవుతుంది.
Hair Care: తెల్ల వెంట్రుకలు ఎక్కువైపోతూ ఉంటే.. ఈ చిన్న పొడి జుట్టుకి అప్లై చేయండి.. ఇక ఉన్నవి సైతం నల్లగా మారిపోతాయి!