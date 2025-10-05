Oats for Heart

రోజూ ఉదయం ఓట్స్ తింటే శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.

Vishnupriya
Oct 05,2025
Rich in Fiber

ఓట్స్‌లో ఉండే సొల్యూబుల్ ఫైబర్ రక్తంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది.

Lowers LDL

క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే LDL స్థాయి తగ్గి గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Weight Management

ఓట్స్ ఎక్కువసేపు తృప్తిగా ఉంచుతాయి. బరువు నియంత్రణలో సహాయపడతాయి.

Extra Benefits

రక్తపోటు తగ్గించడంలో, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.

Easy to Eat

ఓట్స్‌ను పాలు, పండ్లతో కలిపి తింటే రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి.

Final Tip

రోజూ ఓట్స్ తినే అలవాటు పెంచుకుంటే రెండు వారాల్లోనే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం మొదలవుతుంది.

