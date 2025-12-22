Plum Cake Recipe: క్రిస్మస్ స్పెషల్ ప్లమ్ కేక్ తయరీ ఎలానో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 22,2025
క్రిస్మస్ పండుగ అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది ప్లమ్ కేక్. ఎప్పుడూ బేకరిలో కాకుండా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

దానికోసం నల్లద్రాక్ష, చెర్రీస్, కారమిల్ సిరప్, బటర్, షుగర్, గుడ్లు, పిండి, నారింజ, ఖర్జూర, ఆప్రికాట్, డ్రైఫ్రూట్స్ కావాలి

డ్రైఫ్రూట్స్‌ను రమ్ లేదా ఆరెంజ్ జ్యూస్‌లో నానబెట్టాలి.మరోపక్క చక్కెరను మరిగించి సిరప్‌లా తయారు చేసుకోవాలి

పిండిలో బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, బటర్ కలిపి మిశ్రమం చేసుకోవాలి

ఆ తర్వాత కారమిల్ సిరప్, నానబెట్టిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి బాగా కలపాలి

ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని ఓ పాన్‌‌లో వెన్న రాసి ఉంచాలి. దాన్ని ఓపెన్‌లో 180 డిగ్రీల వద్ద కేక్ బేక్ చేయాలి.

దాదాపు 40 నుంచి 60 నిమిషాల పాటు బేక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బయటకి తీసేసి తినేయోచ్చు.

