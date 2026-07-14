రోజూ 10 నిమిషాలు మెట్లు ఎక్కితే శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకర మార్పులు ఇవే

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నడక కంటే మెట్లు ఎక్కడం ఎంతో మంచిది.
ఇలా మెట్లు ఎక్కడం వల్ల బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.
వాకింగ్ కంటే మెట్లు ఎక్కినప్పుడు శక్తి ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది.
దీనివల్ల కాళ్ల కండరాలు, ఎముకలు కూడా బలపడతాయి.
అయితే, తీవ్రమైన కీళ్ల నొప్పులు లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సూచన మేరకు మాత్రమే మెట్లు ఎక్కాలి.
ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక వ్యాయామంతో పాటు వాకింగ్ లేదా మెట్లు ఎక్కడం వంటివి చేయడం మంచిది.
మెట్లు ఎక్కే సమయంలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కొంతమందికి కళ్లు తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తే, వెంటనే ఆగి విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉత్తమం.