రోజూ 10 నిమిషాలు మెట్లు ఎక్కితే శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకర మార్పులు ఇవే

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నడక కంటే మెట్లు ఎక్కడం ఎంతో మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

ఇలా మెట్లు ఎక్కడం వల్ల బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

వాకింగ్ కంటే మెట్లు ఎక్కినప్పుడు శక్తి ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

దీనివల్ల కాళ్ల కండరాలు, ఎముకలు కూడా బలపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

అయితే, తీవ్రమైన కీళ్ల నొప్పులు లేదా గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సూచన మేరకు మాత్రమే మెట్లు ఎక్కాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక వ్యాయామంతో పాటు వాకింగ్ లేదా మెట్లు ఎక్కడం వంటివి చేయడం మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

మెట్లు ఎక్కే సమయంలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

కొంతమందికి కళ్లు తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తే, వెంటనే ఆగి విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉత్తమం.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

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