Clove Benefits: శక్తివంతమైన అమావాస్య.. లవంగాలతో ఈ ఒక్కటి చేస్తే మీ ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

మనం బుధవారం రోజున అమావాస్యను జరుపుకుంటాం.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

ఈసారి సూర్యగ్రహనంతో పాటు, పుష్యమికూడా వస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

లవంగాలతో కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే ఆకస్మిక ధనలాభం కల్గుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

5 లవంగాల్ని ఒక పసుపు రంగు బట్టలో వేసి మూట కట్టి లాకర్ లో పెట్టాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

ఆతర్వాత ఇంట్లో కర్పూరం వెలిగించి దాని మీద లవంగాలు వేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

ఆ పొగ ఇంటిలో ఇస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమౌతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

లవంగాలను లాకర్ లో పెడితే డబ్బులను ఇంట్లో నుంచి ఖర్చుకాకుండా చూస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

ఈ విధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే ఇంటిలో డబ్బులకుఎప్పటికి కొదువ ఉండదు..

Published by: Inamdar Paresh | Aug 11, 2026

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