Clove Benefits: శక్తివంతమైన అమావాస్య.. లవంగాలతో ఈ ఒక్కటి చేస్తే మీ ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..!
మనం బుధవారం రోజున అమావాస్యను జరుపుకుంటాం.
ఈసారి సూర్యగ్రహనంతో పాటు, పుష్యమికూడా వస్తుంది.
లవంగాలతో కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే ఆకస్మిక ధనలాభం కల్గుతుంది.
5 లవంగాల్ని ఒక పసుపు రంగు బట్టలో వేసి మూట కట్టి లాకర్ లో పెట్టాలి.
ఆతర్వాత ఇంట్లో కర్పూరం వెలిగించి దాని మీద లవంగాలు వేయాలి.
ఆ పొగ ఇంటిలో ఇస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరమౌతుంది.
లవంగాలను లాకర్ లో పెడితే డబ్బులను ఇంట్లో నుంచి ఖర్చుకాకుండా చూస్తుంది.
ఈ విధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే ఇంటిలో డబ్బులకుఎప్పటికి కొదువ ఉండదు..
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