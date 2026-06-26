Cobra in Dream: కలలో అదే పనిగా పాము కన్పిస్తుందా..?.. మీకు వంద శాతం జరిగేది ఇదే..!
చాలా మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పింస్తుందని బాధపడుతారు.
కొంత మంది తమకు కాలసర్పదోషం చుట్టుకుందా అని తెగ టెన్షన్ పెడతారు.
ఈ క్రమంలో సర్పాలు అదే పనిగా కన్పిస్తే కొన్ని దోషాలు ఉంటాయని పండితులు చెబుతారు.
నాగుపాములను తెలిసి లేదా తెలియక వాటికి అపకారం చేస్తే సర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయి.
అందుకే సర్పాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అపకారాలు చేయకూడదు.
సర్పాలు అదే పనిగా కన్పిస్తే జంటనాగుల ప్రతిష్టాపన చేసి వాటికి పూజించుకొవాలి.
పాములు కలలో కన్పించడం రాబోయే చెడుకు సూచకంగా కూడా పండితులు చెబుతారు.
అందుకే సర్పాలు కలలో కన్పిస్తే జాగ్రత్తలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
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