Cobra in Dream: కలలో అదే పనిగా పాము కన్పిస్తుందా..?.. మీకు వంద శాతం జరిగేది ఇదే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

చాలా మంది తరచుగా కలలో పాములు కన్పింస్తుందని బాధపడుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

కొంత మంది తమకు కాలసర్పదోషం చుట్టుకుందా అని తెగ టెన్షన్ పెడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

ఈ క్రమంలో సర్పాలు అదే పనిగా కన్పిస్తే కొన్ని దోషాలు ఉంటాయని పండితులు చెబుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

నాగుపాములను తెలిసి లేదా తెలియక వాటికి అపకారం చేస్తే సర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

అందుకే సర్పాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అపకారాలు చేయకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

సర్పాలు అదే పనిగా కన్పిస్తే జంటనాగుల ప్రతిష్టాపన చేసి వాటికి పూజించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

పాములు కలలో కన్పించడం రాబోయే చెడుకు సూచకంగా కూడా పండితులు చెబుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

అందుకే సర్పాలు కలలో కన్పిస్తే జాగ్రత్తలు పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 26, 2026

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