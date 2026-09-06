Cobra: నాగుపాము విషంతో ఇన్ని ఉపయోగాలా?
నాగుపామును చూసి అందరూ ఎంతో భయపడిపోతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చాలామంది దీనిని చూసిన వెంటనే.. కొన్ని మీటర్ల పరిగెడుతూ ఉంటారు..
ఇది అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఈ పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ పాముల విషం ను వివిధ పరిశోధనలకు వినియోగిస్తారని ఎంతమందికి తెలుసు?
కోబ్రా పాముల నుంచి తీసిన విషం మందుల తయారీకి కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని మీకు తెలుసా?
పాముకాటుకు ఇచ్చే విరుగుడు మందు యాంటీ-వీనమ్ తయారీకి నాగుపాము విషమే క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందట..
గుర్రాల వంటి జంతువులలో స్వల్ప మోతాదులో ఈ విషం ప్రవేశపెట్టి.. వాటి రక్తంలో ఉత్పత్తి అయ్యే యాంటి బాడీల ద్వారా ఈ ప్రత్యేకమైన యాంటీ-వీనమ్ తయారు చేస్తారు.
నాగుపాము విషంలోని కోబ్రాటాక్సిన్ (Cobratoxin) అనే న్యూరోటాక్సిన్ నరాల ద్వారా నొప్పి మెదడుకు చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది.. అలాగే ఇది వివిధ రకాల తీవ్రమైన నొప్పులను తగ్గించేందుకు సహాయపడుతుంది..
శరీరంలో ఇతర కణాలకు హాని కలిగించే ట్యూమర్, క్యాన్సర్ కణాలను అడ్డుకునే అంశాలపై ఈ కోబ్రా విషం వినియోగించి ప్రత్యేకమైన పరిశోధనలు కూడా చేస్తున్నారట..
అలాగే గుండె జబ్బులతో పాటు రక్తం గడ్డకట్టే సమస్యలను సరిదిద్దే ప్రయోగాల్లో ఈ విషం లోని ఎంజైమ్లు అతిగా వినియోగిస్తున్నారని కొంతమంది పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
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