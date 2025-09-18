Hair Growth: ఇదొక్కటి వాడండి.. తల మోయలేనంత జుట్టు 3 రోజుల్లోనే..!!

చిన్నతనంలో చాలా మంది జుట్టు ఊడిపోతుందని బాధపడుతుంటారు. ఎన్ని చిట్కాలు ఫాలో అయినా జుట్టు మాత్రం పెరగడం లేదని ఇబ్బంది పడుతుంటారు.

కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని రకాల ఆకులను వేసి మరిగించి జుట్టుకు రాయడం వల్ల జుట్టు భారీగా పెరుగుతుంది. నల్లగా మారుతుంది. తెల్ల వెంట్రుకల సమస్య తగ్గుతుంది. అవేంటో చూద్దాం.

కరివేపాకు

కరివేపాకు రూట్స్ బలంగా చేసి, తెల్ల జుట్టు తగ్గిస్తుంది.

మందారం ఆకులు

హెయిర్ గ్రోత్ వేగవంతం చేసి, జుట్టు మెరిసేలా చేస్తాయి.

తులసీ ఆకులు

స్కాల్ప్‌లో రక్తప్రసరణ పెంచి, డాండ్రఫ్ తగ్గిస్తాయి.

వేప ఆకులు

ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించి, హెయిర్ ఫాల్‌కి చెక్ పెడతాయి.

పుదీనా ఆకులు

తల చల్లదనం ఇచ్చి, స్కాల్ప్ యాక్టివ్‌గా ఉంచుతాయి.

కొత్తిమీర ఆకులు

విటమిన్స్, ఐరన్ వల్ల రూట్స్ బలపడతాయి.

మెంతులు

జుట్టు త్వరగా పెరిగి, డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది. జుట్టుకు మెరుపు నిస్తాయి.

అరటి ఆకులు

డ్రై హెయిర్‌కి మాయిశ్చరైజర్‌లా పనిచేస్తాయి. అరటి ఆకులు వెంట్రుకలకు బలాన్ని ఇస్తాయి

కరివేపాకు + తులసీ + మందారం మిక్స్ ఈ మూడు నేచురల్ హెయిర్ టానిక్‌లా పని చేస్తాయి.

