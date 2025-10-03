Nutrient Rich

కొబ్బరి పొడిలో ఫైబర్, ఐరన్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తినిస్తాయి.

Vishnupriya
Oct 03,2025
';

Digestive Health

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభంగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది.

 ';

Weight Loss Support

పొడి కొబ్బరి తినడం వల్ల ఆకలి త్వరగా తీరుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది సహాయపడుతుంది.

 ';

Heart Care

కొబ్బరి పొడిలో ఉండే కొవ్వు గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ అధికంగా తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.

 ';

Diabetes Control

చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ మధుమేహం ఉన్నవారు పరిమితంగా మాత్రమే తినాలి.

 ';

Side Effects

అధికంగా తింటే కడుపు నిండిపోవడం, కొవ్వు పెరగడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

 ';

Final Tip

రోజుకు కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి తింటే లాభాలు ఎక్కువ. కానీ పరిమితిని మించకూడదు.

 ';

VIEW ALL

Tasty Fish Curry: చాపల పులుసులో ఈ ఒక్కటి వేస్తే చాలు.. ఇక పులుసు చుక్క కూడా మిగలకుండా ఉటి పడేస్తారు..

Blueberries: కార్డియో ఆరోగ్యానికి బ్లూబెర్రీస్‌..

Dates Benefits: రోజు నాలుగు ఖర్జూరాల్ని తింటే.. నెలతిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు మాయం..

GK: అత్యధిక జీవిత కాలం బతికే 10 కుక్క జాతులు ఇవే..!!
Read Next Story