కొబ్బరి పొడిలో ఫైబర్, ఐరన్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తినిస్తాయి.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభంగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది.
పొడి కొబ్బరి తినడం వల్ల ఆకలి త్వరగా తీరుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి పొడిలో ఉండే కొవ్వు గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ అధికంగా తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.
చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ మధుమేహం ఉన్నవారు పరిమితంగా మాత్రమే తినాలి.
అధికంగా తింటే కడుపు నిండిపోవడం, కొవ్వు పెరగడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
రోజుకు కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి తింటే లాభాలు ఎక్కువ. కానీ పరిమితిని మించకూడదు.
