Coffee Side Effects: కాఫీ తాగే అలవాటు మంచిదేనా? అతిగా తాగితే ఏం జరుగుతుందో?

Harish Darla
Feb 20,2026
';


సాయంత్రం కాఫీ తాగడం వల్ల కొన్నిసార్లు నిద్రలేమి వ్యాధి రావొచ్చు.

 ';


కాఫీ డీహైడ్రేషన్‌కు కారణమవుతుంది.

 ';


కాఫీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండె కొట్టుకునే స్థాయిని పెంచుతుంది

 ';


అతిగా కాఫీ తాగడం వల్ల కొన్నిసార్లు తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్ సమస్యకు దారితీయోచ్చు

 ';


కాఫీ వ్యసనంగా మారవచ్చు

 ';


ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, అసిడిటీ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది

 ';


కాఫీ తాగడం వల్ల కొందరిలో విశ్రాంతి లేకపోవడం వణుకు పెంచుతుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు.

 ';

