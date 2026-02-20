సాయంత్రం కాఫీ తాగడం వల్ల కొన్నిసార్లు నిద్రలేమి వ్యాధి రావొచ్చు.
కాఫీ డీహైడ్రేషన్కు కారణమవుతుంది.
కాఫీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండె కొట్టుకునే స్థాయిని పెంచుతుంది
అతిగా కాఫీ తాగడం వల్ల కొన్నిసార్లు తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్ సమస్యకు దారితీయోచ్చు
కాఫీ వ్యసనంగా మారవచ్చు
ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, అసిడిటీ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది
కాఫీ తాగడం వల్ల కొందరిలో విశ్రాంతి లేకపోవడం వణుకు పెంచుతుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు.