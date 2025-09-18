ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మీ జుట్టు తాటి చెట్టు కాదు ఈత చెట్టులా మారడం ఖాయం..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
కొన్ని తప్పులు

మనలో చాలా మంది జుట్టు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. వీటి వల్ల జుట్టు ఊడిపోతుంది.

గరంగా నీటితో తలస్నానం

చాలా గరంగా నీటితో తలస్నానం చేయడం .. వేడి నీరు జుట్టు రూట్స్ బలహీనపరుస్తుంది.

రోజూ షాంపూ

రోజూ షాంపూ వాడటం.. ఎక్కువసార్లు షాంపూ చేస్తే జుట్టు నేచురల్ ఆయిల్ పోతుంది.

తడి జుట్టుతో కాంబ్

తలస్నానం చేసిన వెంటనే తడి జుట్టుతో కాంబ్ చేయడం.. వెంట్రుకలు విరిగిపోవడానికి ఇదే పెద్ద కారణం.

హెయిర్ బ్రేకేజీ

తల తుడవడానికి కఠినంగా టవల్ రుద్దడం.. టవల్‌తో బలంగా రుదిస్తే హెయిర్ బ్రేకేజీ పెరుగుతుంది.

టైట్‌గా జడ

చాలా టైట్‌గా జడ కట్టడం లేదా పొనీ చేయడం.. రూట్స్‌కి ప్రెజర్ ఎక్కువై జుట్టు ఊడిపోతుంది.

సరైన నిద్ర

సరైన నిద్ర లేకపోవడం.. నిద్ర తక్కువైతే హార్మోన్లలో మార్పులు వచ్చి హెయిర్ లాస్ పెరుగుతుంది.

ఐరన్, విటమిన్‌ల లోపం

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినకపోవడం.. ప్రోటీన్, ఐరన్, విటమిన్‌ల లోపం వల్ల వెంట్రుకలు బలహీనమవుతాయి.

స్ట్రెస్

స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం.. మానసిక ఒత్తిడి జుట్టు రాలడానికి నేరుగా కారణం.

స్కాల్ప్‌

స్కాల్ప్‌ని శుభ్రంగా ఉంచకపోవడం.. డాండ్రఫ్, డస్ట్ జమ అవ్వడంతో వెంట్రుకలు ఊడిపోతాయి.

స్ట్రెయిటెనర్

తరచుగా హీట్ టూల్స్ వాడటం స్ట్రెయిటెనర్, డ్రైయర్ వాడటం వల్ల జుట్టు పొడిబారిపోతుంది.

