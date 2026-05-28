Mandaram Tea: ఉదయాన్నే మందారం టీ తాగితే.. ఆ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు చెక్ పడినట్లే!

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

చాలామంది ఉదయం లేవగానే తప్పకుండా బెడ్ కాఫీ లేదా చాయ్ తాగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది గ్రీన్ టీ తాగుతారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

నిజానికి ఉదయం లేవగానే మందారం టీ తాగడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

ఈ మందారం టీలో ఎన్నో రకాల ఆయుర్వేద గుణాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

ముఖ్యంగా మందారం టీలో విటమిన్ సి తో పాటు ఆంథోసయనిన్లు, పాలీఫెనాల్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణాలకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే కొన్ని రకాల గుణాలు అధిక రక్తపోటును నివారించేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

ముఖ్యంగా ఇందులో క్యాల్షియంతో పాటు మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం ఎక్కువగా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఈ టీ తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

ఇప్పటికే గుండెపోటు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా ఉదయాన్నే మందారం టీ తాగడం మంచిది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

అలాగే ఈ టీ లో ఉండే అద్భుతమైన గుణాలు శరీరంలోని పేరుకుపోయిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొవ్వును కరిగించేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

అలాగే ఇందులో లభించే కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలు పొట్టను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | May 28, 2026

VIEW ALL
Read Next Story