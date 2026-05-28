Mandaram Tea: ఉదయాన్నే మందారం టీ తాగితే.. ఆ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు చెక్ పడినట్లే!
చాలామంది ఉదయం లేవగానే తప్పకుండా బెడ్ కాఫీ లేదా చాయ్ తాగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది గ్రీన్ టీ తాగుతారు.
నిజానికి ఉదయం లేవగానే మందారం టీ తాగడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ మందారం టీలో ఎన్నో రకాల ఆయుర్వేద గుణాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా మందారం టీలో విటమిన్ సి తో పాటు ఆంథోసయనిన్లు, పాలీఫెనాల్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణాలకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే కొన్ని రకాల గుణాలు అధిక రక్తపోటును నివారించేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో క్యాల్షియంతో పాటు మెగ్నీషియం, ఐరన్, పొటాషియం ఎక్కువగా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఈ టీ తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతుంది.
ఇప్పటికే గుండెపోటు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా ఉదయాన్నే మందారం టీ తాగడం మంచిది.
అలాగే ఈ టీ లో ఉండే అద్భుతమైన గుణాలు శరీరంలోని పేరుకుపోయిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొవ్వును కరిగించేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.
అలాగే ఇందులో లభించే కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలు పొట్టను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
