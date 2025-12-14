ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే ఇడ్లీలు చేసుకోవడానికి ముందు ఇడ్లీ పిండితో ఇడ్లీలు పెట్టుకోవాలి..
వాటిని పన్నీరు లాగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో.. రెండు స్పూన్ల కాన్ ఫ్లోర్, రెండు స్పూన్ల శెనగపిండి, ఒక స్పూన్ బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మిశ్రమం చేసి పక్కన పెట్టాలి.
స్టవ్ పైన బాంధలు పెట్టుకొని అందులో నూనె పోసి బాగా కాగనివ్వాలి..
ఇప్పుడు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలని తీసుకొని.. ఈ మిశ్రమంలో వేసి.. దాన్ని నూనెలో వేసుకోవాలి.
అవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక తీస్తే.. కరకరలాడే ఇడ్లీ పకోడా రెడీ.
వీటిని సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ గా తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి..