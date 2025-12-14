Crispy Idli

ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే ఇడ్లీలు చేసుకోవడానికి ముందు ఇడ్లీ పిండితో ఇడ్లీలు పెట్టుకోవాలి..

Vishnupriya
Dec 14,2025
Idly Pakora

వాటిని పన్నీరు లాగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

Idly Pakoda

ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో.. రెండు స్పూన్ల కాన్ ఫ్లోర్, రెండు స్పూన్ల శెనగపిండి, ఒక స్పూన్ బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మిశ్రమం చేసి పక్కన పెట్టాలి.

Tasty Idly Pakoda Recipe

స్టవ్ పైన బాంధలు పెట్టుకొని అందులో నూనె పోసి బాగా కాగనివ్వాలి..

Tasty Idli Pakoda Preperation

ఇప్పుడు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలని తీసుకొని.. ఈ మిశ్రమంలో వేసి.. దాన్ని నూనెలో వేసుకోవాలి.

Oil Fry Idli

అవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక తీస్తే.. కరకరలాడే ఇడ్లీ పకోడా రెడీ.

Idly Snack

వీటిని సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ గా తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి..

