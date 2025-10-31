టీ టైమ్‌లో ఆలూ టేస్ట్.. మీ పిల్లలు ఫిదా అయ్యే 10 క్రిస్పీ స్నాక్స్.. మీరూ ట్రై చేయండి..!!

Bhoomi
Oct 31,2025
ఆలూ బజ్జీలు

చల్లని సాయంత్రం టీతో సరైన కాంబినేషన్. సన్నగా కట్ చేసిన ఆలూ ముక్కలను బేసన్ పిండిలో ముంచి గోధుమరంగు వచ్చే వరకు వేయించండి. క్రిస్పీగా, తేలికగా ఉంటాయి.

ఆలూ స్మైలీస్

ఇవి పిల్లల ఫేవరెట్..ఉడికించిన ఆలూలలో కార్న్ ఫ్లోర్, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి స్మైలీ షేప్‌లలో కట్ చేసి వేయించండి. కచప్ తో సర్వ్ చేయండి.

ఆలూ చాట్

టాంగీ-స్పైసీ రుచి కోసం బెస్ట్ ఇది. ఉడికించిన ఆలూలకు ఉప్పు, చాట్ మసాలా, ఉల్లిపాయ, టమోటా, నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయండి. చట్నీతో సర్వ్ చేస్తే మరింత రుచిగా ఉంటుంది.

ఆలూ రోల్స్

లంచ్‌బాక్స్‌కి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు. మసాలా ఆలూ మిశ్రమాన్ని రోటి లేదా బ్రెడ్‌లో ర్యాప్ చేసి ఫ్రై లేదా టోస్ట్ చేయండి.

ఆలూ టిక్కీ

ఉడికించిన ఆలూలకు ఉప్పు, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర, మిర్చి వేసి టిక్కీ ఆకారంలో చేసి తవ్వపై ఫ్రై చేయండి. సాస్ లేదా పెరుగు డిప్‌తో సర్వ్ చేయండి. ఆలూ కట్‌లెట్స్

ఆలూ కట్‌లెట్స్

కూరగాయలతో కలిపి చేసిన ఆలూ కట్‌లెట్స్ ఆరోగ్యకరమైనవి, రుచికరమైనవి. బ్రెడ్‌క్రంబ్స్‌లో ముంచి ఫ్రై చేస్తే బంగారు రంగులో మెరిసే స్నాక్ రెడీ .

ఆలూ పకోడీలు

వానాకాలం స్పెషల్ స్నాక్ ఇది. బేసన్, చిలీ పొడి, ఉప్పు కలిపిన పిండిలో ఆలూ ముక్కలు ముంచి వేయించండి. కారం చట్నీతో తింటే రుచి అదిరిపోతుంది.

ఆలూ సాండ్విచ్

ఉడికించిన ఆలూల మసాలా ఫిల్లింగ్‌తో సాండ్విచ్ తయారు చేసి టోస్ట్ చేయండి. స్కూల్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌కి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది.

ఆలూ బొండా

బేసన్ పిండిలో ఆలూ మసాలా బాల్స్ ముంచి డీప్ ఫ్రై చేయండి. కర్రల మీద పెట్టి సర్వ్ చేస్తే పిల్లలు మరీ ఇష్టపడతారు.

ఆలూ చీజ్ బాల్స్

చిన్న చిన్న ఆలూ బాల్స్‌లో చీజ్ క్యూబ్స్ పెట్టి, బ్రెడ్‌క్రంబ్స్‌లో రోలింగ్ చేసి ఫ్రై చేయండి. లోపల మెత్తగా, బయట క్రంచీగా పిల్లలు తప్పక ఇష్టపడతారు.

