Rice Paste

ముందుగా ఉడికించిన అన్నం లేదా మిగిలిపోయిన అన్నం తీసుకోండి. అందులో పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, కొద్దిగా నీళ్లు వేసి మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి.

Vishnupriya
Dec 10,2025
Spice Mix

ఇప్పుడు అందులో ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత నువ్వులు కూడా వేసుకోవాలి. ఆపై గోధుమ పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.

Add Oil

మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నూనె పోసుకుంటూ కలిపితే పిండి మెత్తగా అవుతుంది. ఈ పిండిపై మూత పెట్టి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.

Dough Magic

పది నిమిషాల తర్వాత పూరీ పిండిని మరోసారి బాగా కలపాలి. చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి..పొడి పిండిలో పొర్లించి చపాతీలా వత్తుకోవాలి.

Hot Fry

కడాయిలో నూనె బాగా వేడయ్యాక ఈ పూరీలను వేసి వేయించాలి. ఇవి బూరెల్లా బాగా ఊతం పడతాయి. రెండు వైపులా బంగారు రంగులో వేయించిన తర్వాత తీసుకోవాలి

Chutney Combo

వేడివేడిగా ఈ అన్నం పూరీలను కొబ్బరి చట్నీతో తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి

