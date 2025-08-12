తెలంగాణ స్టైల్ ఉల్లిపాయ పకోడీ రెసిపీ.. టేస్ట్ మహాద్భుతం..

Dharmaraju Dhurishetty
Aug 12,2025
ఉల్లిపాయ పకోడీ అంటే మీకు ఇష్టమా? అందరూ దీనిని ఎంతో ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు..

కొంతమంది ఎక్కువగా బయట కొనుక్కొని ఉల్లిపాయ పకోడీని తింటూ ఉంటారు. నిజానికి ఇలా తినడం చాలా డేంజర్.

బయట లభించే పకోడీ తినడం కంటే ఇంట్లోనే తయారుచేసుకొని తినడం చాలా మేలు. అయితే దీనిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

ఉల్లిపాయ పకోడీకి కావలసిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయలు: 2 పెద్దవి (పొడవుగా, సన్నగా తరిగిన), శనగపిండి: 1 కప్పు, బియ్యం పిండి: 2 టేబుల్ స్పూన్లు, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్: 1 టీ స్పూన్

కావలసిన పదార్థాలు: పచ్చిమిర్చి: 2 (సన్నగా తరిగినవి), కరివేపాకు: కొద్దిగా, కారం: 1 టీ స్పూన్ (లేదా మీ రుచికి సరిపడా), పసుపు: 1/2 టీ స్పూన్, ఉప్పు: తగినంత, నూనె: వేయించడానికి సరిపడా, వేడి నూనె: 1 టేబుల్ స్పూన్ (పిండిలో కలపడానికి)

తయారీ విధానం: ఈ పకోడాను తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నెను తీసుకోండి అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.

ఇదే గిన్నెలో శనగపిండి, బియ్యం పిండి, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయల్లో ఉండే నీరు బయటకు వచ్చి పిండి తడిలా మారుతుంది.

పిండి తడిలా మారిన తర్వాత అందులో కొంచెం నీటిని వేసుకొని పిండి మరీ జారుగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేటట్లు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న పిండిని 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి.

స్టౌవ్‌ పై మూకుడు పెట్టి అందులో తగినంత నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయ పిండి మిశ్రమాన్ని పకోడీల్లా నూనెలో వేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన వెంటనే నూనెలోని పకోడీ ని తీసి వేరే బౌల్లో వేసుకోండి.. ఇలా తయారు చేసుకున్న పకోడీ వేడి వేడిగా తింటే చాలు.

