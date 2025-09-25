Traditional Remedy

మన పెద్దలు చెప్పిన కొన్ని చికిత్సలలో.. మల్లెపూలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

Vishnupriya
Sep 25,2025
Natural Healing

మల్లెపూలు బాగా నలిపి బ్రెస్ట్ దగ్గర వేసుకోవడం వల్ల బ్రెస్ట్ లో వచ్చే లింఫ్ నోడ్సు కరుగుతాయి అని ఆయుర్వేదంలో కూడా చెబుతారు..

Lymph Nodes

బ్రెస్ట్ లోపల వచ్చే ..లింఫ్ నోడ్స్ కరిగేందుకు ఇది సహాయపడుతుందని అంటారు.

Pain Relief

ఈ పద్ధతి వలన నొప్పి, వాపు వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

Ayurvedic Belief

ఆయుర్వేదంలో కూడా మల్లెపూలు శరీర శుద్ధికి ఉపయోగపడతాయని చెబుతారు.

Safe Use

అయితే ఇది ప్రజల్లో ఉన్న ఒక నమ్మకం మాత్రమే, డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి.

Healthy Life

సహజమైన మార్గాలను పాటించడం తో పాటు వైద్య పర్యవేక్షణ కూడా అవసరం.

