మన పెద్దలు చెప్పిన కొన్ని చికిత్సలలో.. మల్లెపూలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
మల్లెపూలు బాగా నలిపి బ్రెస్ట్ దగ్గర వేసుకోవడం వల్ల బ్రెస్ట్ లో వచ్చే లింఫ్ నోడ్సు కరుగుతాయి అని ఆయుర్వేదంలో కూడా చెబుతారు..
బ్రెస్ట్ లోపల వచ్చే ..లింఫ్ నోడ్స్ కరిగేందుకు ఇది సహాయపడుతుందని అంటారు.
ఈ పద్ధతి వలన నొప్పి, వాపు వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఆయుర్వేదంలో కూడా మల్లెపూలు శరీర శుద్ధికి ఉపయోగపడతాయని చెబుతారు.
అయితే ఇది ప్రజల్లో ఉన్న ఒక నమ్మకం మాత్రమే, డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి.
సహజమైన మార్గాలను పాటించడం తో పాటు వైద్య పర్యవేక్షణ కూడా అవసరం.